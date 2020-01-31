Источник РБК в «Газпроме» уточнил, что вместе с основным контрактом были заключены дополнительные соглашения, которые влияют на итоговые условия транзита газа. Общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд куб. м: 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах.

с чего всё началось

Контракт был подписан в конце прошлого года. Транзит российского газа через Украину в Европу подорожал с 1 января, он может обойтись более чем в $7 млрд за 5 лет. При транзите 225 млрд куб. м за пять лет "Нафтогаз" сможет заработать не менее $7,13 млрд.

РБК: «Нафтогаз» повысил тариф на транзит газа из РФ в Европу

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