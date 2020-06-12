Совет директоров «Норникеля» в 2016 году допускал вероятность «экологической катастрофы» в случае аварии на объектах ТЭЦ-3. Об этом говорится в материалах к заседанию совета директоров, назначенного на 4 октября 2016 года, копия которых есть в распоряжении РБК.

с чего всё началось

Компания «Норильский никель» еще четыре года назад допускала вероятность экологической катастрофы в случае аварии на ТЭЦ-3 и указывала на «значительные дефекты одного из конструктивных элементов» топливохранилища.

РБК: «Норникель» пытался избежать катастрофы на ТЭЦ-3 еще в 2016 году

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