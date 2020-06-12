Совет директоров «Норникеля» в 2016 году допускал вероятность «экологической катастрофы» в случае аварии на объектах ТЭЦ-3. Об этом говорится в материалах к заседанию совета директоров, назначенного на 4 октября 2016 года, копия которых есть в распоряжении РБК.

с чего всё началось

Компания «Норильский никель» еще четыре года назад допускала вероятность экологической катастрофы в случае аварии на ТЭЦ-3 и указывала на «значительные дефекты одного из конструктивных элементов» топливохранилища.

РБК: «Норникель» пытался избежать катастрофы на ТЭЦ-3 еще в 2016 году

Общество Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда Работающие граждане России в день общероссийского голосования, 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление руководителя социального комитета Совета Федерации. 1,8K

Политика Украина вошла в партнерство расширенных возможностей НАТО Украина стала участником партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса, сообщил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Общество Названы сроки окончания первой волны коронавируса Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу. 1

Политика Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства. 29

Политика Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе». 467

Происшествия Давидыч высказался против домашнего ареста Ефремова Давидыч, который сам сидел в СИЗО по обвинению в мошенничестве, жестко высказался против домашнего ареста Ефремова, передает канал "360".

Армия и оружие Россия грозит последствиями за перемещение ядерного арсенала США На днях американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер высказалась, что помощь немцев США не так уж и нужна – оружие из Германии можно передислоцировать в Польшу. 4

Здоровье Выявлен новый симптом коронавируса Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы. 428

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 832

Здоровье Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе. 1

Политика ООН обеспокоена возможностью введения США санкций против членов МУС Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен указом президента США Дональда Трампа о возможности введения санкций в отношении членов Международного уголовного суда (МУС). 37

Происшествия Один человек погиб в авиакатастрофе в Рязанской области Пилот легкомоторного самолета погиб в результате крушения в Рязанской области, сообщила "Интерфаксу" в четверг представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская. 19

Политика Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок. 9,9K

Экономика Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. 168

Политика Глава Минздрава назвал благополучные по коронавирусу регионы В ответе на вопрос о регионах, где отмечена более благоприятная ситуация, глава Минздрава в первую очередь назвал Тюменскую область и отметил хорошие результаты ограничительных мер в Москве.

Экономика МВФ обнародовал меморандум по программе stand-by для Украины Международный валютный фонд (МВФ) после одобрения кредита Украине обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум экономической и финансовой политики по программе stand-by.

Общество Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подаче артезианской воды в Симферополь из водозабора в Бахчисарайском районе. 7