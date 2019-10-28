Экономика
ТАССРБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву. Об этом глава ведомства сообщил РБК. Орешкин заявил, что правительство РФ найдет средства для реализации проекта.
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил РБК, что правительство найдет деньги на проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород.РБК01:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр экономики РФ одобрил проект ВСМ «Москва-Нижний Новгород»
Московский Комсомолец Нижний Новгород06:48
Власти РФ найдут деньги на проект ВСМ Санкт-Петербург - Нижний Новгород, - Максим Орешкин
НИА Нижний Новгород04:06
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 15:37, Ашберн
Политика
Джонсон согласился на отсрочку «Брексита» до 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в письме председателю Европейского совета Дональду Туску, что он принимает отсрочку «Брексита» до 31 января, но это решение было «навязано правительству против его воли».
Коммерсантъ 14:14
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru вчера в 20:03
Общество
Какие перемены ждут в ноябре каждого знака зодиака
Что изменится в финансовом плане и что будет происходить на работе – все это в гороскопе на ноябрь.
Альметьевск РТВ 12:01
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС 10:10
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском 12:38
Армия и оружие
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море.
РИА Новости 13:51
Футбол
Сулейманов сравнил Месси и Нурмагомедова
Нападающий «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов сравнил нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси и чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 15:16
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 вышла на Xiaomi Mi CC9
После установки MIUI 11 вы получаете обновленный пользовательский интерфейс, другие иконки, общесистемный темный режим, новый системный шрифт Mi Lan Pro и улучшенную функцию всегда включенного дисплея.
iXBT.com 26 октября в 02:40
Кино
Завершились съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде
В социальных сетях франшизы о Джеймсе Бонде было объявлено об окончании основного съемочного процесса картины «Не время умирать» — 25-го фильма об агенте 007.
КиноПоиск 02:10
Космос
«Мы в положении канатоходца — только оперируем цифрами»
Убедительным доказательством, открывшем дорогу будущему межпланетных космических парусников, стал успешный запуск японского аппарата IKAROS 21 мая 2010 года.
Индикатор 12:33
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Эхо Москвы 15:30
Политика
Купить недвижимость в Финляндии россиянам станет сложнее
С 2020 года в силу вступит новый закон, которые ужесточит покупки недвижимости и земельных участков в Финляндии иностранцами из стран, не входящих в Евросоюз.
Online47.ru 15:16
Экономика
ПФР увеличит единовременную выплату пенсионерам
При выходе на пенсию порядка 90% россиян получают эти деньги единовременно.
Live24 04:01
Происшествия
Обвиняемый в смертельном ДТП в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Аргументы недели 12:39
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Lenta.ru 13:48
Хоккей
СКА прервал пятиматчевую серию поражений в КХЛ
Хоккеисты петербургского СКА добились победы над череповецкой "Северсталью" в матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ.
Интерфакс-Спорт 14:35
Политика
Аргентина надеется на участие России в инаугурации Фернандеса
Участие России в инаугурации нового президента Аргентины, намеченной на 10 декабря, может пройти на высоком уровне, сообщил журналистам посол РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
РИА Новости 14:36
Наука
Цвет птичьих яиц в холодном климате связали с терморегуляцией
Как было показано ранее, хищники чаще разоряют гнезда в теплом, а не в холодном климате, поэтому можно предположить, что яйца темного цвета чаще несут тропические виды птиц.
N+1 12:20
Экономика
Лукашенко не получит седьмой транш ЕАБР
Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития.
REGNUM 06:28
Кино
После премьеры «Формула мести» Первый канал повторит «Операцию „Сатана“»
Tricolor TV Magazine 03:50
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Коммерсантъ 13:50
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Гаджеты
Samsung запатентовала странный чехол для смартфонов
Компания Samsung Electronics запатентовала новый чехол для смартфонов.
Профиль 13:08
Общество
Алюминиевая копия Дзюбы украдена в Подольске
Евро-футбол.ру 14:11
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19