Экономика

ТАССТАССРБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву. Об этом глава ведомства сообщил РБК. Орешкин заявил, что правительство РФ найдет средства для реализации проекта.
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Орешкин поддержал высокоскоростной мегапроект РЖД за ₽2,3 трлн

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил РБК, что правительство найдет деньги на проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород.
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Министр экономики РФ одобрил проект ВСМ «Москва-Нижний Новгород»

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РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

ТАСС04:08

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НИА Нижний Новгород04:06

Орешкин поддержал высокоскоростной мегапроект РЖД за ₽2,3 трлн

РБК01:43
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 16:01, Вашингтон
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