Экономика

ТАССТАССРБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву. Об этом глава ведомства сообщил РБК. Орешкин заявил, что правительство РФ найдет средства для реализации проекта.
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Орешкин поддержал высокоскоростной мегапроект РЖД за ₽2,3 трлн

РБК01:43

Власти РФ найдут деньги на проект ВСМ Санкт-Петербург - Нижний Новгород, - Максим Орешкин

НИА Нижний Новгород04:06

РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

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Деньги найдутся. Глава минэкономразвития поддержал проект ВСМ Петербург — Нижний Новгород

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Орешкин назвал обоснованными траты на магистраль Петербург — Москва — Нижний Новгород

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Орешкин одобрил создание ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

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Правительство не оставит высокоскоростные проекты РЖД на «бюджетных бобах»

Logirus.ru03:38
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Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления

Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
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Туристы побили постсоветский рекорд в Крыму

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Названы параметры новой пенсионной накопительной системы

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков назвал критерии, которые профсоюзы предъявляют к новому пенсионному плану.
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Происшествия

Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
ТАСС 03:52
Экономика

Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»

Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
BFM.ru 04:42
Происшествия

Военный суд арестовал срочника, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, арестован по решению Читинского гарнизонного военного суда.
Газета.Ru 04:28
Происшествия

В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом

РБК 02:45
Политика

Офис Зеленского сообщил о вывозе оружия националистов из Золотого

Офис Зеленского приводит данные МВД Украины, согласно которым, незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, было вывезено из Золотого, где украинский президент провел последние два дня.
Экономика сегодня вчера в 16:11
Футбол

Карпин готовится снова стать отцом

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что снова станет отцом.
Матч ТВ вчера в 08:16
Происшествия

Рязанского священника отстранили от работы за пьянство и побои супруги

РИА Новости 03:02
Футбол

Уткин назвал смену главного тренера удачей Спартака

Популярный тележурналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал дерби московского «Спартака» с «Локомотивом», назвав смену главного тренера у красно-белых главной удачей.
МонаВиста 03:56
Происшествия

Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК

Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие по сообщению о совершении преступления в отношении журналиста сотрудниками полиции.
ТАСС 04:35
Общество

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

Газета.Ru 03:53
Шоу-бизнес

Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной

Популярный российский певец Валерий Меладзе прокомментировал скандал вокруг российский певиц Ольги Кормухиной и Полины Гагариной из-за песни «Кукушка» и авторства её новой аранжировки.
Ugpressa.ru 00:44
Происшествия

В Казахстане пресекли попытку продать 240 кг уранового концентрата

Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли попытку сбыта на территории Кызылординской области более 240 кг уранового концентрата.
RT на русском 01:20
Происшествия

Главу района в Челябинской области отправили под домашний арест

Глава Нагайбакского района Челябинской области Виталий Гайсин, обвиняемый в мошенничестве на 1,1 миллиона рублей, заключен под домашний арест, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 02:45
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых

Обновлено в 14:48 Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,5% годовых, говорится в сообщении на сайте Центробанка.
BFM.ru 25 октября в 07:49
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Общество

Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов

Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
РБК 04:36
Политика

Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе

RT пообщался с сотрудниками «либеральных» СМИ и попросил их рассказать об особенностях своей работы.
RT на русском 01:30
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru 26 октября в 18:37
Экономика

Исследование: Россияне в среднем 8 лет копят деньги на покупку дома

Жителям Чукотки необходимо только два года, чтобы накопить деньги на покупку частного дома, выяснили эксперты портала "Мир квартир", которые сопоставили зарплаты в конкретном регионе со стоимостью жилья.
Российская газета 03:10
Политика

Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой

«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.
RT на русском 02:38
Политика

Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Транспорт

СМИ назвали тарифы на проезд по новой трассе М11 Москва — Петербург

"Автодор" работает над сеткой тарифов на проезд на легковом автомобиле по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург.
РИА Новости вчера в 22:43
Общество

Суд признал виновными экс-премьера Дагестана и его заместителя

Лефортовский суд Москвы в понедельник признал виновными бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в растрате 41 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:43
Общество

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:51
Здоровье

Диетолог раскрыла главные ошибки в питании россиян

Оказалось, что в рационе россиян много продуктов глубокой переработки.
Газета.Ru вчера в 09:17
Авто

Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю

ИА Городские вести. Волгоград вчера в 09:51
Гаджеты

Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS

Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.
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