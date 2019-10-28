Экономика

ТАССТАССРБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву. Об этом глава ведомства сообщил РБК. Орешкин заявил, что правительство РФ найдет средства для реализации проекта.
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с чего всё началось

Орешкин поддержал высокоскоростной мегапроект РЖД за ₽2,3 трлн

Ранее стало известно, что РЖД направили в правительство предложение включить единую высокоскоростную магистраль (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» с выделением из бюджета 600 млрд руб. и общими инвестициями почти 2,3 трлн руб.
РБК01:43

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Орешкин поддержал высокоскоростной мегапроект РЖД за ₽2,3 трлн

РБК01:43

Власти РФ найдут деньги на проект ВСМ Санкт-Петербург - Нижний Новгород, - Максим Орешкин

НИА Нижний Новгород04:06

РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

ТАСС04:08

Деньги найдутся. Глава минэкономразвития поддержал проект ВСМ Петербург — Нижний Новгород

Деловой квартал (Нижний Новгород)03:39

Глава Минэкономразвития РФ поддержал проект ВСМ Санкт-Петербург – Нижний Новгород

Коммерсантъ Нижний Новгород05:13

Орешкин назвал обоснованными траты на магистраль Петербург — Москва — Нижний Новгород

Daily Storm02:17

Орешкин одобрил создание ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

УтроNews04:51
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Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

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Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой

«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.
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Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов

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URA.Ru вчера в 19:02
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Пилот упавшего в Пермском крае самолета погиб

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Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
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США отказались считать Россию союзником

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Футбол

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Шоу-бизнес

Стас Пьеха рассказал СМИ о перенесенном инфаркте

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ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума

В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала

Конгрессмен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
РИА Новости вчера в 19:50
Общество

Регина Тодоренко тратит по 5 миллионов рублей в месяц

Регина Тодоренко тратит по 5 миллионов рублей в месяц Регина Тодоренко рассказала о своих ежемесячных тратах.
Экспресс газета 02:10
Политика

Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе

RT пообщался с сотрудниками «либеральных» СМИ и попросил их рассказать об особенностях своей работы.
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Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
ТАСС 04:59
Экономика

Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»

Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
BFM.ru 04:42
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Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК

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ТАСС 04:35
Общество

Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах

Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
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На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

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Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Здоровье

Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды

Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Вечерняя Москва 01:11
Здоровье

Диетолог озвучила главные ошибки в питании россиян

Диетолог Елена Мотова рассказала о главных ошибках, которые россияне допускают при составлении своего рациона.
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Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Общество

Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России

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В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров

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Московский Комсомолец вчера в 11:46
Происшествия

Подделка: анализы гонщика из Екатеринбурга принадлежат другому

Твой Континент вчера в 02:24
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Аксенов заявил о миллионе приехавших в Крым украинцев

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Ранее Толстой обратился в МВД с просьбой проверить видеоролики YouTube-каналa Real Talk, где дети берут интервью, в том числе у мужчины нетрадиционной ориентации.
Взгляд.ру 04:29
Армия и оружие

Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Газета.Ru 26 октября в 06:49
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