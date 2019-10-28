Экономика

ТАССТАССРБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву. Об этом глава ведомства сообщил РБК. Орешкин заявил, что правительство РФ найдет средства для реализации проекта.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Орешкин поддержал высокоскоростной мегапроект РЖД за ₽2,3 трлн

Ранее стало известно, что РЖД направили в правительство предложение включить единую высокоскоростную магистраль (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» с выделением из бюджета 600 млрд руб. и общими инвестициями почти 2,3 трлн руб.
РБК01:43

Подробнее о событии

Орешкин поддержал высокоскоростной мегапроект РЖД за ₽2,3 трлн

РБК01:43

Власти РФ найдут деньги на проект ВСМ Санкт-Петербург - Нижний Новгород, - Максим Орешкин

НИА Нижний Новгород04:06

РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

ТАСС04:08

Орешкин поддержал строительство ВСМ Санкт-Петербург – Нижний за 2,3 трлн рублей

Ньюс-НН05:51

Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

Время Н05:34

Максим Орешкин поддерживает проект ВСМ Петербург – Нижний Новгород

Нижний сейчас05:47

Деньги найдутся. Глава минэкономразвития поддержал проект ВСМ Петербург — Нижний Новгород

Деловой квартал (Нижний Новгород)03:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Армия и оружие

Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Известия 05:03
Происшествия

Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников

Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
ТАСС 06:15
Футбол

Рибери грозит длительная дисквалификация за нападение на судью

Франк был крайне недоволен решением засчитать победный гол соперника. Теперь Рибери может грозить длительная дисквалификация.
Евро-футбол.ру 03:12
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Наука

Ученые узнали, что скрывается внутри древней мумии кошки

Исследователи из Франции смогли выяснить, что скрывается внутри мумии кошки, изготовленной в Древнем Египте.
Planet Today 02:45
Общество

Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование

Другая группа откладывает средства "на старость". Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25 процентов.
Российская газета 02:46
Общество

В Москве проведут эксперимент по созданию частных СИЗО

Москва выступит пилотным регионом для создания частных следственных изоляторов.
Вести.Ru 03:32
Общество

Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что после судебного заседания перед ней извинилась судья, а до этого — сотрудники ФБР и прокуратуры.
РИА Новости 02:37
Происшествия

12-летний российский школьник жестоко убил свою мать

Lenta.ru вчера в 03:32
Общество

Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
RT на русском 04:30
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Экономика

Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.
RT на русском 25 октября в 04:33
Музыка

Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 05:59
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

РИА Новости 02:45
Политика

Евросоюз разрешил отложить Brexit

Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года.
Lenta.ru 05:58
Авто

Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы

Здорово, что дизайнеры современных автомобилей по-прежнему позволяют себе эти маленькие, но приятные для будущих владельцев «шалости».
Автоновости дня 03:48
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru вчера в 11:06
Армия и оружие

«Панцирь-С» уничтожил технику «противника» на учениях в Сербии

Боевые расчеты ЗРПК "Панцирь-С" в ходе российско-сербских учений уничтожили наземные и воздушные цели — условную технику противника.
РЕН ТВ 26 октября в 09:18
Политика

Путин поручил ужесточить наказание за пропаганду наркотиков

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
RT на русском 05:38
Технологии

Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны

Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
7 канал Красноярск 04:46
Путешествия

Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с начала 2019 года полуостров посетили около 6,9 млн туристов, что стало рекордом за все постсоветские годы.
Коммерсантъ 05:35
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Происшествия

Пассажиров рейса Москва-Владивосток наказали за разврат на борту

Газета.Ru 06:01
Общество

Скворцова заявила, что дети получат препарат «Фризиум» до конца недели

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
Аргументы и Факты 05:21
Политика

Захарова ответила Минобороны Украины на заявления о войне с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об «опыте пятилетней войны с Россией».
Национальная служба новостей вчера в 04:19
Происшествия

Рязанского священника отстранили от службы за пьянство

РБК 05:09
Армия и оружие

Трамп подтвердил гибель лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Коммерсантъ вчера в 09:26
Общество

Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Фигурное катание

Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 01:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное