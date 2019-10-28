Экономика
ТАССРБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву. Об этом глава ведомства сообщил РБК. Орешкин заявил, что правительство РФ найдет средства для реализации проекта.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что РЖД направили в правительство предложение включить единую высокоскоростную магистраль (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение» с выделением из бюджета 600 млрд руб. и общими инвестициями почти 2,3 трлн руб.РБК01:43
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Власти РФ найдут деньги на проект ВСМ Санкт-Петербург - Нижний Новгород, - Максим Орешкин
НИА Нижний Новгород04:06
Деньги найдутся. Глава минэкономразвития поддержал проект ВСМ Петербург — Нижний Новгород
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