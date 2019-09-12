Экономика
ВедомостиРБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Экономика
Переехавшим на Дальний Восток обещают до миллиона рублей
В зависимости от региона, участники программы могут получить до 1 млн. рублей, сообщает vostokmedia.com.
Properm.ru 09:08
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Отставка Болтона произошла на фоне неоднократных заявлений США о возможной встрече американского и иранского президентов Дональда Трампа и Хасана Роухани.
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.
Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Семья Талькова подала в суд на Азизу
Родственники покойного артиста Игоря Талькова подали иск о клевете против певицы Азизы.
Lenta.ru 12:09
Политика
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
Владимир Путин перед началом переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху высоко оценил взаимодействие двух стран в военной области.
РИА Новости 13:21
Космос
Впервые на потенциально обитаемой экзопланете обнаружена вода
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.
Ин-спейс.ру вчера в 12:25
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Спорт
ВАДА изучает влияние препаратов от астмы на результаты спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заказало у Ульмского университета исследование влияния на спортсменов препаратов, которые используются для лечения астмы, сообщает Sportschau.
Спорт-Экспресс 03:03
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета вчера в 15:00
Политика
Кассационные и апелляционные суды в России начнут работу с 1 октября
Со дня начала работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции вступят в силу законодательные изменения, одно из которых введение в судах общей юрисдикции принципа "сплошной кассации".
Интерфакс - Россия 03:36
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Политика
Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным
На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов.
РБК 13:04
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 04:19
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 04:46
Политика
Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ 15:36
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 06:29
Экономика
Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit
Французские производители пампасного нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки (вариант «жесткого» Brexit).
РБК 19:00
Общество
Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды
Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00
Политика
Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.
Свободная Пресса 11:40
Финансы
В ПФР рассказали, как будут расти пенсии следующие три года
Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 млн пенсионеров Страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%, пишет "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда России.
АМИТЕЛ 03:11
Политика
Комитет рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Сопредседателя партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирину Геращенко отстранили от участия в пяти заседаниях Верховной рады.
Известия 14:30
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Политика
Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова.
Газета.Ru 15:58
Здоровье
Россияне могут не пить «обязательные» 2 литра воды в день
Американские исследователи развенчали миф, согласно которому человеку нужно каждый день выпивать не менее двух литров воды.
МедиаПоток вчера в 13:44
Культура
Юрий Дудь в третий раз получил премию «Человек года»
Суть событий вчера в 05:19
Политика
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
Президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с переносом памятника советскому маршалу Коневу является позором для страны.
РБК 16:33