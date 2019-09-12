Экономика
ВедомостиРБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
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Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.РБК00:00
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
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Lenta.ru 05:09
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
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Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
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Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
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Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Во время пребывания в Москве певица согласилась принять участие в новом сезоне телешоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант».
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Политика
Путин призвал беречь память о событиях в Дагестане в 1999 году
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Газета.Ru 10:31
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Обнаруженные при раскопках в Италии скелеты «любовников» оказались мужчинами
Специалисты провели исследования и выяснили, что найденные в 2009 году при раскопках древнего некрополя в Италии скелеты, держащиеся за руки, оказались мужчинами.
Газета.Ru 12:43
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Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
РИА Новости вчера в 18:47
Общество
Школьников запретили выгонять с уроков из-за внешнего вида
В ведомстве напомнили о действующих актах, где прописано, что внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать «общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер».
9111.ru 11:53
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В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
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«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
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Газета.Ru 10 сентября в 14:30
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Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
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Хотя создатели довольно бережно подошли к экранизации романа Стивена Кинга «Оно», во второй части франшизы они внесли некоторые изменения в канон.
Popcornnews.ru 10:15
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Центр паллиативной помощи для детей предлагается создать в Севастополе
Во время объезда межучреждений Севастополя Развожаевым и идеологом проекта ОНФ "Регион заботы" Анной Федермессер было высказано предложение не передавать детей старше четырех лет из Дома малютки в больницы, а продолжать их реабилитацию или паллиативный уход в этом учреждении и создать специализированный центр, где дети смогут находиться до 18 лет.
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Концерт Димы Билана в Самаре отменили
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Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Армия и оружие
Украинские силовики устроили массовую драку в Донбассе
Офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что пять украинских силовиков получили тяжкие телесные повреждения.
Московский Комсомолец 12:12
Политика
«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину
Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Политика
Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.
РБК вчера в 18:55