Экономика

ВедомостиВедомостиРБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
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Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.
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Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги

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