Экономика
ВедомостиРБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
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Как Авдолян получит последний актив Магомедова Как стало известно РБК, "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, получит за долги Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), подконтрольную Зиявудину Магомедову.РБК00:00
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
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