Глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов ранее говорил, что за три года из средств ФНБ сверх планки 7% ВВП может быть вложено примерно 1 трлн руб. Подходящие для инвестирования денег фонда проекты есть и за рубежом, и в России, отмечал он.

с чего всё началось

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия. По данным агентства, Медведев в октябре поручил ведомствам рассмотреть это обращение.

РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей

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