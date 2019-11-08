Экономика
ВедомостиРБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия. По данным агентства, Медведев в октябре поручил ведомствам рассмотреть это обращение.
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с чего всё началось
Глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов ранее говорил, что за три года из средств ФНБ сверх планки 7% ВВП может быть вложено примерно 1 трлн руб. Подходящие для инвестирования денег фонда проекты есть и за рубежом, и в России, отмечал он.Интерфаксвчера в 05:52
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Vtambove.ru вчера в 11:25
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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
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Китай сообщил о планах покорить Марс до 2050 года
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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал слова известного журналиста и блогера Василия Уткина о том, что красно-белым ещё не скоро предстоит играть с лучшими европейскими командами.
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РИА Новости 01:52
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Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.
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Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета
РИА Новости вчера в 20:07
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Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке
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Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении
Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском вчера в 15:10
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Уфимец поджег мечеть, когда искал муллу в темноте с зажженной спичкой
Полицейские задержали уфимца, который случайно поджег мечеть, когда в темноте с помощью зажженной спички пытался найти священнослужителя, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
РИА Новости 01:13
Политика
Экс-депутат рады назвала русскоговорящих украинцев москалями
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала москалями всех украинцев, которые говорят на русском языке.
Известия 03:30
Политика
Джордж Буш: США переживают неспокойные времена
Бывший президент США Джордж Буш — младший назвал беспокойными временами период, который в настоящее время переживает его страна.
RT на русском 02:42
Армия и оружие
Аналитики из США высоко оценили нынешний военный потенциал России
Политика Сегодня вчера в 03:36
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой глобус»
Коммерсантъ вчера в 21:15
Общество
Дед Мороз из Великого Устюга начал путешествие по России
Всероссийский Дед Мороз приехал в Красноярск, начав свое путешествие по 28 городам страны, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:42
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Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
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Отец актера Егора Клинаева, трагически погибшего в ДТП в сентябре 2017 года, стал участником проекта «Голос».
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Авто
5 ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы
Зима близко, и многие водители традиционно «переобувают» свои машины в шипованные шины.
АвтоВзгляд 04:05
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК вчера в 19:30
Шоу-бизнес
Кристина Асмус после травли не хочет сниматься в постельных сценах
Кристина Асмус в эфире «Морозова ХЗ-шоу» решила рассказать о травле, которой подверглась она и ее близкие после пикантной сцены в фильме «Текст».
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Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России, объявил исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
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Экономика
Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн
10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.
Известия 07 ноября в 19:58
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 07 ноября в 14:27
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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Космос
Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие
Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
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