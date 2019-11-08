Экономика
ВедомостиРБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия. По данным агентства, Медведев в октябре поручил ведомствам рассмотреть это обращение.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
В отличие от финансирования из бюджета, инвестиции из ФНБ предусматривают возвратность. "Почта" - достаточно активный участник рынка заимствований, в настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 54,1 млрд рублей и классический выпуск на 3 млрд рублей.Интерфаксвчера в 05:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 14:36, Ашберн
Происшествия
В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Общество
Паша «Фейсконтроль» Пичугин умер в Москве
В Москве скончался Павел Пичугин, известный многим как Паша «Фейсконтроль». Как сообщают пользователи соцсетей, мужчину «подвело» сердце.
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Происшествия
В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН
Основатель Татарской лиги Клуба веселых и находчивых (КВН) Фарида Таштабанова погибла в ночь на субботу при столкновении автомобиля, в котором организаторы лиги возвращались из Казани в Набережные Челны, с «КамАЗом».
Общество
В офис пермского «Мемориала» пришли журналисты РЕН ТВ, которые хотели снять сюжет о педофилии
В офис пермского «Мемориала» пришли журналисты РЕН ТВ, чтобы снять сюжет.
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хоккей
Сборная Чехии победила по буллитам Финляндию в матче Кубка Карьяла
Хоккеисты сборной Чехии победили в серии буллитов команду Финляндии в матче первого этапа Евротура - Кубка Карьяла, который проходит в Хельсинки.
Общество
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Хоккей
Илья Ковальчук отправлен в четвёртое звено «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук тренируется в четвёртом звене «Лос-Анджелес Кингз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Розен.
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
Происшествия
Для обезвреживания гранаты в общежитие МГУ вызваны саперы
Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, саперы вызваны по адресу улица Кравченко, дом 7.
Политика
В МИД Ирана допустили выход страны из СВПД
Ранее посол Ирана в Великобритании Хамид Баединежад допустил выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае окончательного прекращения действия ядерной сделки.
Общество
Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.
Политика
Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.
Транспорт
Стартовали продажи билетов на поезда в Крым
В пятницу стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые пойдут с материковой России на полуостров и обратно в конце декабря 2019 года.
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
Политика
В Киеве у консульства Польши началась акция националистов
Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова в своём Facebook написала, что 11 ноября суд рассмотрит вопрос о взятии мужчины под стражу для экстрадиции в Россию.В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении членов запрещённой в России организации «УНА — УНСО» Игоря Мазура, Валерия Бобровича, Дмитрия Корчинского, Андрея и Олега Тягнибоков и Дмитрия Яроша.
Космос
Космонавтам помогут ГМО-клетки с ДНК тихоходок
Не исключено, что в будущем ГМО-клетки с их ДНК помогут человеку беспрепятственно добраться до Марса и колонизировать Красную планету.
Происшествия
Против экс-главы Элисты возбуждено уголовное дело
Уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении бывшего председателя Элистинского городского собрания — главы города Элиста, сообщили 9 ноября ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Республике Калмыкия.
Армия и оружие
Глава МВД Ливии заявил, что Россия «подливает масло в огонь» конфликта
«Россияне вмешиваются, чтобы подлить масла в огонь конфликта и раздуть его, а не пытаться разрешить»,— заявил господин Башага.