Экономика

ВедомостиВедомостиРБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия. По данным агентства, Медведев в октябре поручил ведомствам рассмотреть это обращение.
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с чего всё началось

«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

В отличие от финансирования из бюджета, инвестиции из ФНБ предусматривают возвратность. "Почта" - достаточно активный участник рынка заимствований, в настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 54,1 млрд рублей и классический выпуск на 3 млрд рублей.
Интерфаксвчера в 05:52

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«Почта России» просит у правительства 40 млн. руб из Фонда национального благосостояния

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Ведомости03:58

«Почта России» попросила ₽40 млрд из Фонда национального благосостояния

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Lenta.ruвчера в 12:00

«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

Интерфаксвчера в 05:52
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:19, Ашберн
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Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

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