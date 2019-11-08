Осенью 2017 года новый гендиректор "Почты России" Николай Подгузов говорил, что компания заинтересована в поддержке государства, в том числе финансовой, и что диалог с правительством по этому поводу уже ведётся. В отличие от финансирования из бюджета, инвестиции из ФНБ предусматривают возвратность.

с чего всё началось

«Почта России» предложила правительству выделить ей 39,8 млрд руб. на развитие почтовой инфраструктуры из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил РБК со ссылкой на соответствующее письмо гендиректора «Почты России» Николая Подгузова и президента-председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина премьер-министру Дмитрию Медведеву.

РБК: «Почта России» просит почти 40 млрд рублей из ФНБ

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