В отличие от финансирования из бюджета, инвестиции из ФНБ предусматривают возвратность. "Почта" - достаточно активный участник рынка заимствований, в настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 54,1 млрд рублей и классический выпуск на 3 млрд рублей.

с чего всё началось

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия. По данным агентства, Медведев в октябре поручил ведомствам рассмотреть это обращение.

РБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей

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