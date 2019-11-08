Экономика
ВедомостиРБК: «Почта России» попросила из ФНБ почти 40 млрд рублей
Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что «Почта России» попросила правительство предоставить ей средства ФНБ на финансирование инфраструктурного развития предприятия. По данным агентства, Медведев в октябре поручил ведомствам рассмотреть это обращение.
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с чего всё началось
В отличие от финансирования из бюджета, инвестиции из ФНБ предусматривают возвратность. "Почта" - достаточно активный участник рынка заимствований, в настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 54,1 млрд рублей и классический выпуск на 3 млрд рублей.Интерфаксвчера в 05:52
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Общество
Доцент СПбГУ Олег Соколов лишён членства в совете института в Лионе
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который подозревается в убийстве своей бывшей студентки, лишён членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Общество
Нарколог назвал главными проблемами миллениалов наркотики и компьютеры
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев считает, что поколение миллениалов проводит очень много времени за компьютером.
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Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.
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Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
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В Подмосковье подросток погиб, спасая своих кошек из горящего дома
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Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
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В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В социальных сетях появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900». Уникальный экземпляр был найден в одном из заброшенных гаражей.
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Синоптики прогнозируют аномально теплую зиму для москвичей
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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Австралийский боксер скончался после спарринга
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Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
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Появилось видео со съемочной площадки «Ford против Ferrari»
YouTube-канал FilmIsNow Movie Bloopers & Extras опубликовал видео со съемок спортивной драмы "Ford против Ferrari".
Газета.Ru 07 ноября в 04:03
Политика
Союз журналистов Украины раскритиковал указ Зеленского о СМИ
Руководитель Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что указ президента страны Владимира Зеленского о безотлагательном рассмотрении в Верховной раде законопроекта об ужесточении требований к СМИ носит признаки «драконовских мер».
News.ru 14:20
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru вчера в 13:38
Единоборства
Грег Харди назвал Волкова легендарным бойцом
Американский боец UFC Грег Харди поделился мнением о предстоящем поединке против россиянина Александра Волкова.
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Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
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Завада прокомментировал победу над братом Нурмагомедова
Немец Давид Завада прокомментировал победу над двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром в его дебютном поединке в UFC на турнире в Москве.
RT на русском 13:28
Политика
Вице-спикер Сейма считает героем задержанного в Польше украинского карателя
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написала вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевска.
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Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
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CarsWeek.ru вчера в 09:37
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
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В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
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Вертолеты ВКС РФ начали ежедневное патрулирование на севере Сирии
ТК Звезда 07 ноября в 21:21