Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.

с чего всё началось

Чистая прибыль РЖД за 2019 год составила 53,457 млрд. рублей. Минфин РФ ждет от РЖД выплаты дивидендов в размере 277 млрд. рублей в 2020–2022 годах.

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