Экономика
Мой БрянскРБК: РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах
Чистая прибыль РЖД за 2019 год составила 53,457 млрд. рублей. Минфин РФ ждет от РЖД выплаты дивидендов в размере 277 млрд. рублей в 2020–2022 годах.
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с чего всё началось
Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.РБК00:00
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Происшествия
В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра
Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
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Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, что хотя бюджетное правило и сдерживает рубль, сильные колебания цен на нефть ослабляют валюту, передает ТАСС.
Общество
Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса
Армия и оружие
Великобритания запросила экстренное заседание Совбеза ООН по Идлибу
По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись, в том числе, турецкие военные, которые не должны были находиться в Идлибе.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Армия и оружие
Песков: в Идлибе турецкие военные погибли вне наблюдательных постов
Турецкие военнослужащие в Идлибе в момент своей гибели находились вне зоны наблюдательных постов, когда происходило наступление террористов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, 28 февраля на брифинге по итогам совещания членов Совбеза РФ.
Финансы
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Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Армия и оружие
Вертолеты ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийских военных
Ракетные удары были нанесены со стороны Голанских высот по позициям сирийской армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия, а также городу Кунейтра.
Технологии
Ватикан разработал этические принципы для искусственного интеллекта
Ранее папа римский Франциск неоднократно высказывал опасения, касающиеся использования искусственного интеллекта.
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Маколей Калкин сыграет в новом сезоне «Американской истории ужасов»
Каст юбилейного, десятого сезона хоррор-антологии "Американская история ужасов" обещается замечательным.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Политика
Путин решит судьбу бога в Конституции
Предполагается, что после одобрения обеими палатами парламента и законодателями в регионах законопроект поступит на подпись президенту Путину, а общероссийское голосование о том, вносить поправки в Конституцию или нет, пройдет уже после того, как глава государства утвердит данный документ.
Происшествия
На Кубани задержали предполагаемого убийцу восьмилетней девочки
Девочка "разбудила в убийце зверя" Правоохранители установили личность подозреваемого — это 63-летний житель того самого поселка Звезда.
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Армия и оружие
«Блумберг»: Эрдоган направил один пистолет на Запад, а другой держит у собственного виска
Из статьи: При президенте Реджепе Тайипе Эрдогане Турция обновила эту уникальную технику торга, умудрившись направить один пистолет в сторону Запада, а другой прижать к собственному виску.
Общество
Ростуризм призвал приостановить продажу туров в Италию
Туроператоров и турагентов же Ростуризм призвал приостановить формирование и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Итальянскую Республику, Республику Корея и Исламскую Республику Иран до нормализации эпидемиологической обстановки в данных странах.
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб.
Общество
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик СССР
Россия взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик СССР в обмен на право получения активов этих республик.
Армия и оружие
В США продемонстрировали модель нового гиперзвукового оружия
Американские военные представили модель гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия (LRHW).
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
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Армия и оружие
Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии
Представители Министерства обороны России проинформировали, что глава ВС РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальника штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили эскалацию в Идлибе.
Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Здоровье
Дефицит масок в аптеках: азербайджанцы опасаются распространения коронавируса
Из столичных аптек практически исчезли медицинские маски и спирт. Где они еще есть – продают по две штуки на человека.