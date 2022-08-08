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РБК: России потребуется 200 млрд рублей для достижения лекарственного суверенитета

Для вывода на экспорт 50 оригинальных отечественных препаратов и достижения лекарственного суверенитета к 2030 году потребуется 200 млрд рублей.
Фонтанка.Ру
В пресс-службе правительства РБК сообщили, что концепция в аппарат правительства не поступила.
РБК
На сегодняшний день доля иностранных производителей лекарств на российском рынке в денежном выражении составляет 55% при общем объеме рынка 2,3 трлн руб., в количественном выражении — 33% из 6,5 млрд упаковок, говорится в концепции.
РБК
Крупнейшие мировые фармкомпании, по данным международных отраслевых аналитиков, ежегодно вкладывают в R&D от 15 до 23% выручки.
РБК

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В Минобрнауки оценили лекарственный суверенитет России в 200 млрд рублей
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