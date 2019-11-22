Финансы
Будущее России. Национальные проектыРБК: Россия хочет поднять долю рубля во внешней торговле до 30%
Минэкономразвития РФ ставит перед собой задачу нарастить долю рубля во внешней торговле с нынешних 20% до 30% к 2024 году. Соответствующие планы описаны в проекте внешнеторговых ключевых показателей эффективности KP, пишет РБК, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ.
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План Минэкономразвития означает, что к 2024 году рубль сравняется с долларом и евро по доле в российской внешней торговле или опередит одну из этих валют (по всей вероятности, постепенно теряющий свои позиции доллар).РБКвчера в 16:00
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РБК: Россия хочет поднять долю рубля во внешней торговле до 30%
Будущее России. Национальные проекты00:57
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Политика
Трамп настаивает на рассмотрении импичмента в Сенате
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 22:06
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
Общество
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
ФСБ задержала девять участников, в том числе двух главарей, террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
РИА Новости 03:55
Авто
Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей
На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 20 ноября в 11:30
Экономика
Сбербанк обжаловал в Верховном суде отмену валютных сделок с «Сухим» на 13,5 млрд рублей
Одно из условий сделок – при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюты по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 миллиона долларов ("сумма валюты на покупку").
ПРАЙМ 00:01
Фигурное катание
Галлямов: допустил обидную ошибку на сальхове в короткой программе
Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, заявил журналистам, что он допустил обидную ошибку при выполнении тройного сальхова в короткой программе на этапе Гран-при в Саппоро.
РИА Новости 03:50
Общество
«Яндекс» профинансирует перезапуск мультсериала «Смешарики»
«Яндекс» профинансирует большую часть затрат на производство нового сезона мультсериала, уточнила Ольга Филипук, «Коммерсант».
Telesputnik.ru 02:25
Экономика
«Газпром» назвал стоимость предложенных на продажу акций
21 ноября компания «Газпром газораспределение» выставила на Московской бирже 850,59 млн (3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций холдинга.
Известия 04:10
Армия и оружие
Турецкие военные поймали в Сирии организатора теракта в России
В Сирии пойман боевик террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который является организатором терактов в России и Германии.
REGNUM 03:01
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Известия вчера в 13:02
Футбол
В УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020
Составы корзин при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 утвердили в УЕФА.
ProstoProSport 20 ноября в 08:38
Происшествия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Одессе
Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом Стамбул-Одесса, совершил аварийную посадку.
VSE42.RU вчера в 19:28
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Политика
Суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской районный суд Москвы вынес определение об отказе в принятии иска Фонда борьбы с коррупцией к президенту России Владимиру Путину, сообщается в пресс-релизе суда.
Ведомости 04:27
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия вчера в 07:24
Политика
Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии
Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
RT на русском 04:15
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Российская газета 03:04
Политика
Кремль объявил дату большой пресс-конференции Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет 19 декабря, сообщает Кремль.
Ведомости 04:23
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Армия и оружие
В КНР выразили протест США после инцидента в Южно-Китайском море
Власти Китая сделали строгое представление Соединенным Штатам в связи с проходом американских кораблей в районе спорных островов в Южно-Китайском море.
REGNUM 03:49
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
RT на русском 03:09
Политика
Горбачев прокомментировал заявление Путина о причинах распада СССР
По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.
Радио Комсомольская правда 20 ноября в 15:46
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Российская газета 20 ноября в 20:02
Общество
Тиньков обвинил Сбербанк в зависти и копировании идей
Предприниматель Олег Тиньков заявил в своем Instagram, что Сбербанк копирует идеи Тинькофф Банка.
РБК 04:07
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Похвистнево-Информ вчера в 20:18
Авто
Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров
Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Автостат вчера в 09:04
Хоккей
Малкин вышел на 84-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
83-ю строчку в списке бомбардиров занимает Дэйл Хантер (1020). Лучшим является Уэйн Гретцки (2857).
Спорт-Экспресс 00:30
Происшествия
В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением
Житель Кемеровской области задержан по подозрению в убийстве женщины.
REGNUM 00:43
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
RuNews24.ru вчера в 09:08