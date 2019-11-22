План Минэкономразвития означает, что к 2024 году рубль сравняется с долларом и евро по доле в российской внешней торговле или опередит одну из этих валют (по всей вероятности, постепенно теряющий свои позиции доллар).

с чего всё началось

Минэкономразвития РФ ставит перед собой задачу нарастить долю рубля во внешней торговле с нынешних 20% до 30% к 2024 году. Соответствующие планы описаны в проекте внешнеторговых ключевых показателей эффективности KP, пишет РБК, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ.

РБК: Россия хочет поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

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