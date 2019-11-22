Финансы

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыРБК: Россия хочет поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

Минэкономразвития РФ ставит перед собой задачу нарастить долю рубля во внешней торговле с нынешних 20% до 30% к 2024 году. Соответствующие планы описаны в проекте внешнеторговых ключевых показателей эффективности KP, пишет РБК, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ.
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с чего всё началось

Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

План Минэкономразвития означает, что к 2024 году рубль сравняется с долларом и евро по доле в российской внешней торговле или опередит одну из этих валют (по всей вероятности, постепенно теряющий свои позиции доллар).
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Российскому рублю прикажут стать вровень с долларом и евро

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Минэкономразвития РФ собирается увеличить долю рубля во внешней торговле

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ТАСС01:46

Власти хотят за пять лет увеличить долю рубля во внешней торговле до 30%

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РБК: Россия хочет поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

Будущее России. Национальные проекты00:57

РБК: Минэкономики хочет увеличить долю рубля во внешней торговле до 30%

Коммерсантъвчера в 21:56

Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

РБКвчера в 16:00
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Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

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Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
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Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
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В МИДе прокомментировали угрозы США Египту за покупку Су-35

Помощник госсекретаря США Кларк Купер на полях авиасалона Dubai Airshow 2019 в Дубае 18 ноября заявил, что закупка Египтом российских истребителей может грозить этой стране введением санкций.
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В Петербурге из-за запаха газа эвакуировали учеников 70-й гимназии

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Газета.Ru 00:24
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Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Туапсинские вести 01:04
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«Газпром» назвал стоимость выставленных на продажу акций

Цена одной акции дочернего предприятия "Газпрома" "Газпром газораспредление", выставленной на продажу на Московской бирже, составила 220,72 рубля.
Российская газета 02:57
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета вчера в 12:35
Армия и оружие

Подводный крейсер «Князь Владимир» завершил комплекс госиспытаний

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" завершил ряд государственных испытаний.
Российская газета вчера в 09:31
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Учительницу одной из школ в Приморском районе Санкт-Петербурга уволили после жалоб родителей из-за откровенных постов в блоге, который девушка вела в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:57
Транспорт

Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров

Российская газета 20 ноября в 20:02
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РИА Новости вчера в 20:51
Происшествия

Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве

Российская газета 03:04
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Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

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Происшествия

В аэропорту Одессы назвали причину ЧП с рейсом из Стамбула

Лайнер Turkish Airlines выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Одессы из-за поломки стойки переднего шасси, которая произошла из-за сильного встречного ветра во время посадки.
Life.ru вчера в 17:05
Происшествия

Пассажирский Boeing загорелся в небе над Лос-Анджелесом

По-настоящему страшное зрелище увидели пассажиры лайнера Филиппинских авиалиний, у которого спустя несколько минут после вылета из Лос-Анджелеса загорелся двигатель.
РЕН ТВ 00:24
Теннис

Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
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Армия и оружие

Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года

Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
Газета.Ru 02:15
Экономика

Владельцы «Детского мира» продадут 23,7% ритейлера на SPO

От сделки акционеры компании выручат почти 16 млрд руб. Совладельцы "Детского мира" – "Система" Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) – продадут на SPO 175 млн, или 23,7%, акций "Детского мира".
Ведомости 01:47
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
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Общество

Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле

Многолюдно накануне было в Екатеринском зале Кремля, где президент вручал высшие госнаграды.
Пятый канал вчера в 23:52
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

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Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
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Государство получит данные о просмотрах сериалов в интернете

Онлайн-кинотеатры начнут предоставлять государству данные о просмотре фильмов и сериалов.
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Фигурное катание

В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
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Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

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В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков

На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова

Призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию, указали сегодня Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа в заявлении председателю СКР Александру Бастрыкину.
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