Финансы
Будущее России. Национальные проектыРБК: Россия хочет поднять долю рубля во внешней торговле до 30%
Минэкономразвития РФ ставит перед собой задачу нарастить долю рубля во внешней торговле с нынешних 20% до 30% к 2024 году. Соответствующие планы описаны в проекте внешнеторговых ключевых показателей эффективности KP, пишет РБК, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ.
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План Минэкономразвития означает, что к 2024 году рубль сравняется с долларом и евро по доле в российской внешней торговле или опередит одну из этих валют (по всей вероятности, постепенно теряющий свои позиции доллар).РБКвчера в 16:00
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РБК: Россия хочет поднять долю рубля во внешней торговле до 30%
Будущее России. Национальные проекты00:57
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