Финансы
Будущее России. Национальные проектыРБК: Россия хочет поднять долю рубля во внешней торговле до 30%
Минэкономразвития РФ ставит перед собой задачу нарастить долю рубля во внешней торговле с нынешних 20% до 30% к 2024 году. Соответствующие планы описаны в проекте внешнеторговых ключевых показателей эффективности KP, пишет РБК, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ.
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План Минэкономразвития означает, что к 2024 году рубль сравняется с долларом и евро по доле в российской внешней торговле или опередит одну из этих валют (по всей вероятности, постепенно теряющий свои позиции доллар).РБКвчера в 16:00
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РБК: Россия хочет поднять долю рубля во внешней торговле до 30%
Будущее России. Национальные проекты00:57
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Политика
В России принят закон о физлицах-иноагентах
В соответствии с документом иноагентами могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из ‑ за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.
Общество
Минтранс обсудит с гендиректором «Победы» проблему повреждения шасси
Минтранс РФ обсудит с генеральным директором авиакомпании "Победа" Андреем Калмыковым качество осмотра взлетно-посадочных полос и проблему повреждения шасси, сообщил журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.
Армия и оружие
Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России
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Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
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Выброшенный бурей на мель танкер в Одессе сняли на видео
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Путин назвал чушью введение новых правил медосмотра для водителей
Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
Политика
Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Армия и оружие
Путин назвал долю современного оружия и техники в армии
Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
Общество
Между Крымом и Турцией восстановлено паромное сообщение
Директор «Южного регионального центра поддержки экспорта» Наталья Серова сообщила о возобновлении между Крымом и Турцией паромного сообщения, которое было прекращено в 2017 году.
Общество
Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле
Прославленный композитор Александра Пахмутова стала кавалером высшего государственного ордена — Андрея Первозванного.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Космос
Ракета Starship Mk1 Илона Маска взорвалась во время испытаний
В США в штате Техас на полигоне Бока Чика во время испытания ракеты Starship Mk1 компании SpaceX завершились неудачно, прототип взорвался.
Общество
Депутат Горелкин отозвал законопроект о значимых интернет-ресурсах
Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что отозвал из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Армия и оружие
ДНР демонтирует военные объекты на участке отвода возле Петровского
Экономика
Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Общество
Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии
В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров.
Происшествия
В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Наука
Модификация людей может начаться через 2 года
По словам Кевина Смита, через два года могут быть предприняты первые попытки усовершенствования генов человека.
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности России возобновила следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, а ознакомление защиты с материалами дела приостановлено.
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию кадров жестокого убийства в Сирии, назвал их шокирующими.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Происшествия
Бывший ректор УГТУ Николай Цхадая подозревается во взяточничестве
Николай Цхадая подозревается в получении крупной взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, растрате в особо крупном размере.
Армия и оружие
В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Новейшие гиперзвуковые противокарабельне ракеты «Циркон» пройдут очередные испытания в акватории Белого моря до конца текущего года.
Финансы
Что может ослабить рубль к концу года
На наш взгляд, рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению до конца года — ожидаем курс рубля в конце 2019 года на уровне 64,3-65,5. Основными факторами воздействия на рубль в этот период будет сезонность, а также общий настрой рынков в отношении переговорного процесса США и Китая в торговой плоскости.
Авто
Илон Маск представил электропикап Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск представил первый электропикап компании, также известный как Cybertruck.