Коронавирус
РИА НовостиРБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что сумма складывается из депозитов федеральных органов и активов региональных правительств.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке составили 15,3 трлн руб. по состоянию на 1 марта 2020 года, следует из данных Банка России, проанализированных РБК.РБК07 апреля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 23:37, Ашберн
Общество
Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столицу готовиться к серьезным испытаниям из-за коронавируса.
Общество
В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля
Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Сегодня Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, об этом заявили ведущие информационные агентства.
Общество
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Две трети российских регионов смягчили ограничительные меры, введение ранее для борьбы с коронавирусом.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Энергетика
Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне
Как сообщается в материале турецкого обозревателя Фирдевса Юкселя, Саудовская Аравия, призвавшая собрать заседание ОПЕК и найти "справедливое решение", "однозначно и безоговорочно" признала свое поражение в ценовой войне с Россией.
Энергетика
В Новосибирской области выросли цены на газомоторное топливо
Новосибирск, 10 апреля 2020, 05:55 — REGNUM В Новосибирской области в марте 2020 года выросли (по сравнению с февралём) потребительские цены на газовое моторное топливо (на 0,2%) и на автомобильный бензин всех марок (АИ-92 - на 0,5%, АИ — 95 и АИ — 98 — на 0,1%).
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Армия и оружие
США пообещали Украине поддержку в противодействии «российской агрессии»
Министр обороны подтвердил поддержку со стороны США наращивания возможностей украинских сил, направленных на более эффективную оборону от российской агрессии - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
Энергетика
Нефть обвалилась на фоне переговоров стран ОПЕК+
На фоне новых подробностей переговоров цена на июньский фьючерс марки Brent опустилась более чем на 3%, до 31,67 долларов за баррель, майские фьючерсы на поставку нефти WTI упала более чем на 5%, до 23,24 долларов за баррель.
Происшествия
В РКБ в Башкирии подтвердили наличие коронавируса у 50 человек
Ранее сообщалось о смерти пациента в Башкирии с первично подтвержденным коронавирусом.
Политика
Небензя призвал отменить санкции для борьбы с пандемией коронавируса
В условиях всемирной пандемии коронавируса должны быть отменены все санкции, наложенные не ООН.
Экономика
Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот
Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой
Телеведущая, звезда канала ТНТ и резидентка юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Энергетика
Раскрыты параметры сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Участники ОПЕК+ в мае - июне договорились снизить добычу нефти в общей сложности на десять млн б/c в сутки, однако для вступления сделки в силу необходимо согласия со стороны Мексики.
Общество
Выпускников школ и вузов освободили от весеннего призыва
Выпускникам школ дадут возможность спокойно сдать ЕГЭ и поступить в вузы.
Политика
Трамп заявил о выходе США на пик распространения коронавируса
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США вышли на пик распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и в некоторых штатах наблюдается тенденция к снижению.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Армия и оружие
ВКС России активизировались в Идлибе
Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Энергетика
Страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров
Страны ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров об объёме добычи нефти, сообщил Минэнерго Казахстана.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, умерли в Москве, среди них были три человека моложе 45 лет.
Энергетика
Бюджет впервые заработал на перечислениях нефтяных компаний
Российские нефтяные компании в марте 2020 года выплатили в бюджет 10,5 миллиардов рублей по демпферному механизму, который помогает сдерживать на внутреннем рынке цены на топливо.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Армия и оружие
В Китае полагают, что Су-57 положит конец господству ВВС США
Конкуренцию может составить и китайский J-20. В Китае полагают, что Су-57 положит конец господству ВВС США.