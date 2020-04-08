Коронавирус
9111.ruНазван размер финансовой подушки России перед кризисом
Перед кризисом Россия накопила финансовую подушку в размере почти 18 триллионов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на Банк России. По состоянию на 1 марта 2020 года рублевые и валютные депозиты российских властей составляют 15,3 трлн рублей.
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с чего всё началось
Накопленная перед кризисом ликвидность федерального центра включает в основном валютные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и валюту, которую Минфин успел купить в начале года при ценах на нефть выше $42,4 за баррель, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и средств на счетах внебюджетных госфондов.РБКвчера в 17:01
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Политика
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Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
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Общество
Сбербанк с 9 апреля переводит все отделения на обычный режим работы
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Общество
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Общество
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Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
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МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
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Кино
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
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Общество
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Психологи выявили у жителей Москвы новое психическое расстройство и назвали его ковидофобия.