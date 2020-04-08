Накопленная перед кризисом ликвидность федерального центра включает в основном валютные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) и валюту, которую Минфин успел купить в начале года при ценах на нефть выше $42,4 за баррель, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и средств на счетах внебюджетных госфондов.

с чего всё началось

Перед кризисом Россия накопила финансовую подушку в размере почти 18 триллионов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на Банк России. По состоянию на 1 марта 2020 года рублевые и валютные депозиты российских властей составляют 15,3 трлн рублей.

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