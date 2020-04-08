Ликвидные активы федерального правительства — рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти в банках и Центробанке составили 15,3 трлн руб. по состоянию на 1 марта 2020 года, следует из данных Банка России, проанализированных РБК.

с чего всё началось

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка. Отмечается, что сумма складывается из депозитов федеральных органов и активов региональных правительств.

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