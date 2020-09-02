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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

Согласно заключению ЕЭК, 10 июня «дочка» «Казахстанских железных дорог» «КТЖ-Грузовые перевозки» издала приказ, запрещающий на неопределенный срок прием к перевозке вагонов с ломом и отходами черных и цветных металлов, отправляемых на экспорт, в том числе в Россию.
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Россия пожаловалась в ЕАЭС на Казахстан

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