Нацбанк Украины лишит статуса денег старые гривны и монеты в 25 копеек

С 1 октября украинские банкноты, выпущенные в обращение до 2003 года, перестанут считаться на Украине законным платежным средством, ни за какие товары и услуги расплатиться ими будет уже нельзя.