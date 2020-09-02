РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.В источнике
С чего всё началось
Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета
С 2018 года в республике действует запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов автомобильным транспортом. С жалобой на нехватку лома из Казахстана в российский Минпромторг в начале июня обратился топ-менеджер Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова.
РБК07:04
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