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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

С 2018 года в республике действует запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов автомобильным транспортом. С жалобой на нехватку лома из Казахстана в российский Минпромторг в начале июня обратился топ-менеджер Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова.
РБК07:04
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Московский Комсомолец

Россия пожаловалась в ЕАЭС на Казахстан

Московский Комсомолец10:08
Газета.Ru

Казахстан заподозрили в создании «барьера» для России

Газета.Ru09:59
RT на русском

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

RT на русском08:20
Царьград

Как Казахстан решил нажиться на России: Схема раскрыта, но что дальше?

Царьград09:38
Lenta.ru

Казахстан заподозрили в наживании на России

Lenta.ru08:46
РИА Новости

РБК: Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета

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РБК

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

РБК07:04

В свердловской школе перевели на «дистант» внеурочную деятельность

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости" Учебный процесс в школе останется в обычном формате, на "дистант" же планируют перевести деятельность за рамками стандартного учебного дня.
REGNUM30 августа в 23:56
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Пентагон признал превосходство Китая в трех военных областях

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже обошла вооруженные силы США в области кораблестроения, производства баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны (ПВО), указано в очередном ежегодном докладе Пентагона о военной мощи Пекина.
Газета.Ru09:15
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Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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