РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
Россия обратилась в комиссию Евразийского экономического союза (ЕЭК) с жалобой на нарушение конкуренции со стороны Казахстана. Как пишет РБК, причина в перебоях с поставками лома чёрных металлов. ЕЭК пришла к выводу, что Казахстан действительно создаёт барьер в торговле.В источнике
С чего всё началось
Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета
С 2018 года в республике действует запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов автомобильным транспортом. С жалобой на нехватку лома из Казахстана в российский Минпромторг в начале июня обратился топ-менеджер Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников.
РБКвчера в 07:04
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