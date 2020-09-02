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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Россия обратилась в комиссию Евразийского экономического союза (ЕЭК) с жалобой на нарушение конкуренции со стороны Казахстана. Как пишет РБК, причина в перебоях с поставками лома чёрных металлов. ЕЭК пришла к выводу, что Казахстан действительно создаёт барьер в торговле.В источнике
С чего всё началось
РБК

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

С 2018 года в республике действует запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов автомобильным транспортом. С жалобой на нехватку лома из Казахстана в российский Минпромторг в начале июня обратился топ-менеджер Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников.
РБКвчера в 07:04
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Московский Комсомолец

Россия пожаловалась в ЕАЭС на Казахстан

Московский Комсомолецвчера в 10:08
РБК

Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета

РБКвчера в 07:04
РИА Новости

РБК: Россия пожаловалась на Казахстан из-за нового запрета

РИА Новостивчера в 09:43
Царьград

Как Казахстан решил нажиться на России: Схема раскрыта, но что дальше?

Царьградвчера в 09:38
Lenta.ru

Казахстан заподозрили в наживании на России

Lenta.ruвчера в 08:46
RT на русском

РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

RT на русскомвчера в 08:20
Газета.Ru

Казахстан заподозрили в создании «барьера» для России

Газета.Ruвчера в 09:59

Учёные дали прогноз о резком росте числа случаев коронавируса в Крыму

Симферополь, 3 сентября 2020, 12:55 — REGNUM В случае сохранения в Крыму существующего индекса передачи коронавируса число случаев заражения коронавирусной инфекцией на полуострове к концу ноября может вырасти более чем в восемь раз.
REGNUM05:55
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газета04:50
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Сигареты PeterFranz План предполагает запрет ароматизаторов и красителей, а также добавок, которые усиливают зависимость от табачных изделий и никотиносодержащей продукции, включая жидкости для электронных сигарет.
REGNUM03:38
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Лукашенко заявил о перехвате разговора Польши и Германии по Навальному

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о том, что местной власти удалось перехватить разговор Польши и Германии по Навальному.
Слово и Дело06:22

Intel представила процессоры 11-го поколения для тонких ноутбуков

Intel официально анонсировала свои первые процессоры Tiger Lake 11-го поколения для ноутбуков, которые будут оснащены новой интегрированной графикой Xe, поддержкой Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и большим скачком в производительности и времени автономной работы по сравнению с предыдущими чипами Ice Lake.
Astera00:54
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