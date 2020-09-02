РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

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Россия обратилась в комиссию Евразийского экономического союза (ЕЭК) с жалобой на нарушение конкуренции со стороны Казахстана. Как пишет РБК, причина в перебоях с поставками лома чёрных металлов. ЕЭК пришла к выводу, что Казахстан действительно создаёт барьер в торговле.