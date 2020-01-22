Средняя цена российской нефти Urals в 2019 году снизилась на 8,8%, до $63,8 за баррель. Физические поставки в США выросли в 3,1 раза — с 1,38 млн т до 4,28 млн т. В стоимостном выражении экспорт нефти в Америку увеличился с $0,74 млрд до $1,95 млрд.

с чего всё началось

Из-за санкций против Венесуэлы поставки российской нефти в Соединенные Штаты в натуральном выражении выросли в три раза — с 1,38 млн тонн до 4,28 млн тонн. По оценке Банка России, общий экспорт сырой нефти из России снизился на 5,9% и составил $121,6 млрд.

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