Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США

Из-за санкций против Венесуэлы поставки российской нефти в Соединенные Штаты в натуральном выражении выросли в три раза — с 1,38 млн тонн до 4,28 млн тонн. По оценке Банка России, общий экспорт сырой нефти из России снизился на 5,9% и составил $121,6 млрд.
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с чего всё началось

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Средняя цена российской нефти Urals в 2019 году снизилась на 8,8%, до $63,8 за баррель. Физические поставки в США выросли в 3,1 раза — с 1,38 млн т до 4,28 млн т. В стоимостном выражении экспорт нефти в Америку увеличился с $0,74 млрд до $1,95 млрд.
РБК16:00

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Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

РБК16:00

РБК: МЭР указало на рост объема экспорта нефти из РФ из-за санкций США

ТАСС19:02

РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США

Коммерсантъ19:59

СМИ: Рост экспорта российской нефти связан с санкцями США

REGNUM21:49

Минэкономразвития: нефтегазовый экспорт в 2019 заметно снизился

Красная весна07:25

В Минэкономразвития рассказали, как США помогли России

ФедералПресс16:50
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Министром просвещения назначен Сергей Кравцов

Министром просвещения назначен глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Указ об этом подписал Владимир Путин.
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Фигуранту «лондонского списка» Каковкину смягчили приговор

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РБК 15:25
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Известия 12:53
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 13:16
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Названо необходимое время для отражения ракетного удара по Москве

Для отражения ракетного удара по Москве системам противоракетной обороны понадобится несколько десятков минут.
Известия 20:03
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На Сахалине около 300 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине

РБК 21:58
Политика

Песков прокомментировал предположения СМИ о причинах отставки кабмина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 января назвал «отчасти правдивыми» рассуждения в СМИ о том, что отставка правительства связана с реакцией бывших членов кабмина на инициативы главы государства Владимира Путина, озвученные в послании Федеральному собранию.
Известия 04:32
Политика

Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ»

Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.
Online47.ru 15:38
Политика

РУСАДА связало окончание допингового кризиса с новым министром спорта

Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта, экс-глава оргкомитета Олимпийских игр в Сочи Чернышенко занимает должность президента КХЛ.
Говорит Москва 13:40
Происшествия

Замглавы Генштаба обвинили в хищении 6,7 млрд рублей

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества.
BFM.ru 05:24
Хоккей

ЦСКА в 4-й раз в сезоне обыграл СКА в регулярном чемпионате КХЛ

Московский ЦСКА в четвертый раз в сезоне обыграл санкт-петербургский СКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
РИА Новости 13:51
Кино

Объявлена дата выхода второго сезона «Видоизмененного углерода»

Inc-news.ru 15:31
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В Госдуме предложили запретить деятельность коллекторских агентств

Депутаты Госдумы предложили запретить работать в России коллекторским агентствам.
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Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ 19 января в 22:48
Общество

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Глава Amazon Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes.
РИА Новости 15:57
Армия и оружие

Посольство России на Кипре опровергло сообщения о планах признать ТРСК

Посольство России в Никосии опровергло публикацию турецкой газеты с сообщением о якобы планах Москвы признать так называемую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) на оккупированной части острова.
РИА Новости вчера в 13:42
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Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники

Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
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Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Игр и сыграет с США

Газета.Ru 10:14
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Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН 13:55
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Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

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Кто покинул российское правительство

Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
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Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств.
Известия 18:28
Футбол

В чемпионате Турции вратарь и защитник отбили три пенальти подряд

REGNUM вчера в 07:19
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В Новосибирске загорелся крематорий

РБК вчера в 16:17
Политика

В Москве представят новый состав правительства страны

Сегодня в столице представят новый состав правительства страны.
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Диана Шурыгина с бойфрендом потратили 600 тысяч на отдых в Финляндии

Ребята остановились в люксовом отеле Design Hotel Levi, восемь ночей в котором обошлись им в 210 тысяч рублей.
StarHit.ru 01:00
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В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
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Киев выступил против разведения сил по линии разграничения в Донбассе

Разведение сил по всей линии разграничения в Донбассе считают неприемлемым украинские власти, 21 января заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает «Интерфакс-Украина».
REGNUM 20:12
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Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

«Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что представителями президента при рассмотрении упомянутого законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии — Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.
Якутия Daily вчера в 19:34
Происшествия

Задержан глава Пенсионного фонда Красноярского края

В Красноярском крае задержан глава регионального отделения Пенсионного фонда РФ Денис Майборода, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:35
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