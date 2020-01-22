Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.

с чего всё началось

Из-за санкций против Венесуэлы поставки российской нефти в Соединенные Штаты в натуральном выражении выросли в три раза — с 1,38 млн тонн до 4,28 млн тонн. По оценке Банка России, общий экспорт сырой нефти из России снизился на 5,9% и составил $121,6 млрд.

Политика Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.

Общество В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Политика Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.

Спорт Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы Мужская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Происшествия В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек Полицейские задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг, в результате чего пострадали 50 человек на 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Чайка займёт должность полпреда президента в СКФО Бывший генеральный прокурор Юрий Чайка согласился с предложением президента РФ Владимира Путина занять должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.

Политика Дмитрий Козак покинет правительство В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.

Политика В России объявлен новый состав правительства Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

Космос Россия может помочь Туркменистану подготовить первого космонавта Если Туркменистан захочет отправить в космос первого в своей независимой истории космонавта, Россия поможет его подготовить, заявил сегодня в туркменской столице вице-президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, летчик-космонавт, Герой России Юрий Батурин.

Здоровье В США выявлен первый случай заражения новым вирусом из Китая Есть данные и об отдельных случаях заболевания в других странах (среди туристов из Китая или местных жителей, вернувшихся из КНР) – в частности, в Южной Корее и Таиланде.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 Pro Premium резко подешевел Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.