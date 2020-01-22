Энергетика
КоммерсантъРБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США
Из-за санкций против Венесуэлы поставки российской нефти в Соединенные Штаты в натуральном выражении выросли в три раза — с 1,38 млн тонн до 4,28 млн тонн. По оценке Банка России, общий экспорт сырой нефти из России снизился на 5,9% и составил $121,6 млрд.
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с чего всё началось
Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.РБКвчера в 16:00
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