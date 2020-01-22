Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США

Из-за санкций против Венесуэлы поставки российской нефти в Соединенные Штаты в натуральном выражении выросли в три раза — с 1,38 млн тонн до 4,28 млн тонн. По оценке Банка России, общий экспорт сырой нефти из России снизился на 5,9% и составил $121,6 млрд.
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с чего всё началось

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

Министерство экономического развития, анализируя картину внешней торговли России в 2019 году, указало на примечательный факт: американские санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году.
РБКвчера в 16:00

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Санкции США помогли России увеличить экспорт нефти в 2019 году

Forbes00:59

СМИ: рост экспорта российской нефти связан с санкциями США

REGNUMвчера в 21:49

Минэкономразвития: нефтегазовый экспорт в 2019 заметно снизился

Красная веснавчера в 07:25

РБК: МЭР указало на рост объема экспорта нефти из РФ из-за санкций США

ТАССвчера в 19:02

В Минэкономразвития рассказали, как США помогли России

ФедералПрессвчера в 16:50

Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти

РБКвчера в 16:00

РБК: Россия увеличила экспорт нефти из-за санкций США

Коммерсантъвчера в 19:59
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Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ

ТАСС вчера в 22:27
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК вчера в 08:09
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о зимней активности клещей

Аномально теплая зимняя погода в России привела к ранней активности клещей, заявила ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

Трамп разозлился из-за высылки Обамой российских дипломатов

Дональд Трамп разозлился из-за высылки 35 российских дипломатов президентом США Бараком Обамой в декабре 2016 года.
Lenta.ru 00:12
Политика

Лукашенко назван самым популярным зарубежным политиком у россиян

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в беседе с газетой «Известия» рассказал, кто является самым популярным зарубежным политиком у россиян.
RT на русском 00:13
Спорт

Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
Матч ТВ 20 января в 12:39
Общество

Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха

Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
RT на русском вчера в 22:05
Общество

Митрополит Иларион рассказал о миллионных доходах

Газета.Ru 00:28
Политика

Новым министром экономического развития назначен Максим Решетников

Министром экономического развития России назначен бывший глава Пермского края Максим Решетников.
Красная весна вчера в 12:28
Здоровье

Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Радио Комсомольская правда 00:41
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Общество

Что известно о новых 9 министрах и 6 зампредах правительства Михаила Мишустина. Коротко

Znak.com собрал короткие досье на новых министров и зампредов правительства.
Znak.com вчера в 14:56
Происшествия

В Волгограде полиция задержала лжеюристов, обманувших 50 человек

Полицейские задержали в Волгограде группу лжеюристов, которые заключали фиктивные договоры об оказании юридических услуг, в результате чего пострадали 50 человек на 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:26
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам при поездках в Китай

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, выезжающим в Китай, для недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:27
Политика

Чайка займёт должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор Юрий Чайка согласился с предложением президента РФ Владимира Путина занять должность полпреда главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
REGNUM вчера в 07:41
Футбол

«Челси» в большинстве упустил победу над «Арсеналом»

LiveSport.ru вчера в 17:34
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru вчера в 05:15
Политика

Дмитрий Козак покинет правительство

В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Pravda.Ru вчера в 08:36
Происшествия

Бывшего директора «Челябгорзеленстроя» осудили за мошенничество

Первый областной 00:58
Армия и оружие

Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro вчера в 19:02
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ вчера в 06:37
Общество

«Ъ»: долги россиян по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы

Коллекторские агентства будут допущены до работы с долгами россиян за жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru вчера в 21:16
Футбол

«Нант» почтил память Эмилиано Салы, погибшего год назад

«Нант» опубликовал текст, посвященный памяти своего бывшего нападающего Эмилиано Салы.
Матч ТВ вчера в 08:11
Политика

В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
REGNUM 00:49
Армия и оружие

Столтенберг заявил о рекордном количестве военных США в Европе

Столтенберг напомнил, что через несколько недель в Европе начнутся крупнейшие учения "Защитник Европы 2020", для участия в них из США прибудут еще 20 тысяч военных.
Российская газета вчера в 18:33
Космос

Россия может помочь Туркменистану подготовить первого космонавта

Если Туркменистан захочет отправить в космос первого в своей независимой истории космонавта, Россия поможет его подготовить, заявил сегодня в туркменской столице вице-президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, летчик-космонавт, Герой России Юрий Батурин.
Turkmenportal вчера в 09:58
Здоровье

В США выявлен первый случай заражения новым вирусом из Китая

Есть данные и об отдельных случаях заболевания в других странах (среди туристов из Китая или местных жителей, вернувшихся из КНР) – в частности, в Южной Корее и Таиланде.
Фергана вчера в 16:57
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на скандальной участнице шоу «Голос»

Отцом двойняшек оказался наследник многомиллионного состояния Артем Комаров, который ранее состоял в отношениях с Анной Седоковой.
StarHit.ru вчера в 14:00
Гаджеты

Смартфон Redmi K20 Pro Premium резко подешевел

Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.
ToDay News Ufa 20 января в 13:59
Политика

ЦИК Абхазии попросил депутатов поправить закон о выборах президента

ЦИК попросил депутатов внести поправки в закон о выборах президента, пояснив, что избирательная комиссия не обладает правом законодательной инициативы, отметил председатель ЦИК Тамаз Гогия.
Кавказский узел вчера в 11:39
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