Коронавирус

Инфо24Инфо24РБК: Россияне перестали платить по кредитам из-за коронавируса

Ранее стало известно, что «Альфа банк» отказал в отсрочке по кредиту клиенту, который оказался в изоляции из-за подозрения на коронавирус.
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с чего всё началось

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

Пандемия коронавируса и карантинные меры, введенные в России и других странах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщили РБК в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
РБКвчера в 23:02

Подробнее о событии

Коллекторы фиксируют единичные случаи отказов платить по займам по причине коронавируса

ТАСС08:06

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:56

РБК: россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса

РИА Новости02:10

Банки пожаловались на отказы платить по долгам из-за коронавируса

Газета.Ru01:48

Россияне перестали платить по кредитам из-за пандемии коронавируса

URA.Ru01:30

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

Вести.Ru03:02

Коллекторы и банки сообщили об отказах платить по долгам из-за эпидемии

РБКвчера в 23:02
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Технологии

Wargaming подала в суд на бывших разработчиков World of Tanks Blitz

REGNUM 09:11
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Общество

В Саратовской области закрывают кафе, магазины и салоны красоты

В Саратовской области с 28 марта по 5 апреля приостановят работу ресторанов и всех предприятий общественного питания, кроме тех, кто будет заниматься доставкой продукции и заказов; объектов розничной торговли, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости; косметологических салонов, саун и бань.
Регион 64 07:13
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Общество

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Политика

Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
РИА Новости 11:09
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Общество

Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Кубань 24 вчера в 09:28
Музыка

Кураист из Башкирии снял клип на песню группы Little Big

Заслуженный артист Башкирии Азат Бикчурин снял кавер на клип Uno российской группы Little Big.
ПроТуймазы 01:42
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в нерабочую неделю

Погода в центре европейской части России будет «прекрасной», но к воскресенью ожидаются изменения – понизится давление, будет облачно, сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Live24 07:20
Общество

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Известия 11:00
Экономика

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс 11:15
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Политика

Немецкий депутат назвал санкции против России абсурдными

Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.
РИА Новости 10:55
Общество

В нерабочую неделю детсады и школы закроются

25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические.
Росбалт 10:34
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Политика

Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии

Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.
РБК 09:31
Общество

В России выявили 182 новых случая заражения коронавирусом

Общее количество заболевших COVID-19 в России достигло 840 — за последние сутки зафиксированы 182 новых случая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 05:05
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Футбол

Гильерме объяснил, почему не перешел в «Спартак»

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме подтвердил, что минувшей зимой им активно интересовался «Спартак».
ProstoProSport 12:08
Наука

Новый катодный материал для аккумуляторов создали в России

Live24 05:49
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 10:54
Здоровье

В Узбекистане 11 врачей заразились коронавирусом

Одиннадцать врачей были инфицированы новым коронавирусом COVID-19 в Узбекистане, они получат компенсацию по 10,5 тысячи долларов, заявил в четверг президент страны Шавкат Мирзиеев.
РИА Новости 11:52
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет вчера в 02:26
Армия и оружие

Испытания F-35 отложили из-за коронавируса

Взгляд.ру 08:52
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении Су-27 над Черным морем

Власти надеются найти пилота потерпевшего крушение над Черным морем истребителя Су-27, поскольку аппаратура уловила сигналы радиобуя.
Газета.Ru 02:43
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Общество

Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус

«Во всех помещениях, где находился потенциально заболевший, проведена дезинфекция», —цитирует сообщение правительства ТАСС.
Говорит Москва 09:57
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