Экономика

Мой БрянскМой БрянскРБК: Штрафные проценты по делу ЮКОСа составили около $5 млрд

По решению Апелляционного суда Нидерландов штрафные проценты по делу ЮКОСа составили около $5 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление основного бенефициара Group Menatep Limited Леонида Невзлина. Отмечается, что Россия должна была выплатить бывшим акционерам ЮКОС $50 млрд.
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