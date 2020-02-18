Экономика
Мой БрянскРБК: Штрафные проценты по делу ЮКОСа составили около $5 млрд
По решению Апелляционного суда Нидерландов штрафные проценты по делу ЮКОСа составили около $5 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление основного бенефициара Group Menatep Limited Леонида Невзлина. Отмечается, что Россия должна была выплатить бывшим акционерам ЮКОС $50 млрд.
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Стало известно о дополнительном многомиллиардном штрафе для России по делу ЮКОСа
Lenta.ruвчера в 09:43
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