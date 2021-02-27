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ТАСС
ТАСС

РБК: S&P спрогнозировало основные риски для российской экономики в 2021 году

Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings назвали три главных риска, которые могут омрачить рейтинговые перспективы России. Об этом в субботу сообщает РБК, ссылаясь на выступление экспертов S&P на вебинаре, посвященном суверенным рейтингам России и стран СНГ.В источнике
С чего всё началось

S&P назвало три ключевых риска для России в 2021 году

Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings на вебинаре, посвященном суверенным рейтингам России и стран СНГ, назвали три ключевых риска, которые могут омрачить рейтинговые перспективы России.
РБКвчера в 01:00
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Названы три ключевых риска для российской экономики в 2021 году

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