Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings назвали три главных риска, которые могут омрачить рейтинговые перспективы России. Об этом в субботу сообщает РБК, ссылаясь на выступление экспертов S&P на вебинаре, посвященном суверенным рейтингам России и стран СНГ.

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С чего всё началось S&P назвало три ключевых риска для России в 2021 году Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings на вебинаре, посвященном суверенным рейтингам России и стран СНГ, назвали три ключевых риска, которые могут омрачить рейтинговые перспективы России. РБК вчера в 01:00