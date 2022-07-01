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РБК: США решили не поднимать пошлины на российские палладий, никель и титан

Ввозная пошлина на алюминиевую продукцию из России возрастет до 35% с 10,5–11%, отмечает отраслевой портал AlCircle.
РБК
В перечне товаров, подлежащих импортному тарифу в 35%, не оказалось стратегических металлов, которые США традиционно закупают в России и от которых зависят в значительной степени, а именно — палладия, родия, никеля, титана.
РБК
Все металлы платиновой группы ввозятся из России в США беспошлинно.
РБК
Следует отметить, что в 2021 году США закупили в России палладия на $ 1,69 млрд, а родия — самого редкого и дорогостоящего драгметалла, нужного промышленности, — на $ 673 млн.
Евразия Daily

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США не будут повышать тарифы на некоторые российские металлы
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США решили не повышать тарифы на российские палладий, никель и титан
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