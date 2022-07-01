В перечне товаров, подлежащих импортному тарифу в 35%, не оказалось стратегических металлов, которые США традиционно закупают в России и от которых зависят в значительной степени, а именно — палладия, родия, никеля, титана.
В настоящее время Германия является одним из европейских государств, в первую очередь пострадавших от нынешнего общеевропейского энергетического кризиса, ведущего к резкому росту цен на топливо и электроэнергию.
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что главы спортивных ведомств 33 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Беларуси в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.