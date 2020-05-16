Сбербанк с понедельника, 18 мая, начнет переводить своих сотрудников на работу в центральный офис, рассказали РБК четыре источника, близких к банку, и подтвердил его представитель.

с чего всё началось

Сбербанк начинает возвращать персонал на работу в офисе. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК. По данным издания, речь идёт, прежде всего, о центральном офисе.

РБК: Сбербанк начинает возвращать персонал на работу в офисе

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