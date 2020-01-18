Общество

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года

Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
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с чего всё началось

Сбербанк определился со сроком ребрендинга своей экосистемы

Сбербанк начнет перевод большей части компаний, входящих в его экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, рассказали РБК два источника, близких к банку.
РБК02:00

Подробнее о событии

«Сбербанк» начнет ребрендинг своей экосистемы

ГЛАС.RU04:38

РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года

Коммерсантъ03:12

Сбербанк в июне запустит ребрендинг компаний своей экосистемы

Forbes03:25

Сбербанк определился со сроком ребрендинга своей экосистемы

Мой Брянск04:28

Сбербанк определился со сроком ребрендинга своей экосистемы

РБК02:00
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Происшествия

Директор школы в Москве уволился после конфликта ученика с учителем

Директор московской школы, в которой ученик в ходе конфликта ударил учителя, уволился.
RT на русском 05:28
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Экономика

Глава ПФР рассказал, как увеличатся пенсии за два года

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", как увеличатся пенсии к 2022 году.
РИА Новости 02:03
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
Авто

В 2021 году выйдет «Русский Прадо» от УАЗа

Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Автоновости дня 16 января в 03:13
Музыка

Михаил Мишустин оказался автором музыки к песням Лепса

Как пишут «Ведомости», некто Михаил Владимирович Мишустин написал музыку к песням «Зола» и «Настоящая женщина» Григория Лепса, которые вышли в 2011 году.
Super.ru 16 января в 06:50
Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Газета.Ru вчера в 14:20
Футбол

Моуринью: «„Интер“ выглядит потрясающе, у них почти две команды»

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказал мнение о миланском «Интере», который возглавляет Антонио Конте.
Евро-футбол.ру 03:16
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Черном море

Украина и Грузия обвинили Россию в неких незаконных действиях в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, и подали жалобу в Международную морскую организацию.
Газета.Ru 03:34
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 04:43
Политика

Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, раскритиковавшему слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об отношении США к международному праву.
Вести.Ru 05:01
Политика

Зеленский отклонил отставку премьер-министра Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский решил дать премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, отклонив его отставку.
Вести ФМ вчера в 14:10
Теннис

Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде

РИА Новости 04:33
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX

РБК вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности

Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
ФАН 03:06
Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда вчера в 14:29
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Общество

В России зафиксировали первый случай смерти из-за снюса

В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей.
Piter.tv вчера в 05:08
Происшествия

Землетрясение произошло на севере Армении

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 7 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.
Интерфакс 05:11
Происшествия

В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и иностранный гражданин

Двое сотрудников полиции и иностранный гражданин, которого предполагалось выдворить из страны, погибли в результате ДТП в Ямало-Ненецком АО.
REGNUM 05:03
Футбол

Медведев объяснил, почему «Зенит» выступил против расширения РПЛ

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, почему сине-бело-голубые выступили против увеличения числа команд Российской Премьер-Лиги до 18, сообщает "Спорт-Экспресс".
Московский Комсомолец вчера в 00:36
Футбол

Клопп раскритиковал тактику «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о тактике «Манчестер Юнайтед».
Евро-футбол.ру вчера в 11:48
Происшествия

У безработного москвича похитили $100 тыс. из банковской ячейки

Неизвестные похитили $100 тыс. из банковской ячейки неработающего москвича на северо-западе столицы, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
РБК 04:29
Политика

МИД увидел двойную дискриминацию русского языка на Украине

Киев продолжает политику двойной дискриминации в отношении русского языка, нарушая права человека и нацменьшинств.
РБК 05:30
Наука

CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество

Платная парковка появится еще на 80 улицах Москвы

Платная парковка появится еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля, изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
РИА Новости 05:40
Армия и оружие

В МВД Украины опровергли слухи о передаче Нацгвардии функций разведки

В ведомстве отметили, что данные слухи основаны на поверхностном изучении законопроекта №2412-д, подготовленного комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и не соответствуют действительности.
News.ru 05:08
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