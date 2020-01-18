Общество
КоммерсантъРБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года
Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
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Сбербанк начнет перевод большей части компаний, входящих в его экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, рассказали РБК два источника, близких к банку.РБК02:00
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Общество
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Армия и оружие
В МВД Украины опровергли слухи о передаче Нацгвардии функций разведки
В ведомстве отметили, что данные слухи основаны на поверхностном изучении законопроекта №2412-д, подготовленного комитетом Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, и не соответствуют действительности.