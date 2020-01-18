Экономика
КоммерсантъРБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года
Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
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Общество
Индия приостановила реализацию проекта Hyperloop
Футбол
Украинского футболиста выгнали из команды за посещение Петербурга
Футбольный клуб «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области, выступающий во второй по силе украинской лиге, в одностороннем порядке расторг контракт с нападающим Игорем Сикорским за посещение Петербурга.
Происшествия
В Тверской области пропали двое школьников
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Происшествия
Названа причина возгорания самолета в российском аэропорту
Названа предварительная причина возгорания самолета Airbus 320 авиакомпании S7 в аэропорту Новосибирска.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Общество
Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале
Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал телеведущую и модель Алену Водонаеву после ее слов о том, что "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнет рожать детей ради получения материнского капитала.
Религия
У православных россиян наступил крещенский сочельник
В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Автоспорт
Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли
Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» — Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова — с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.
Биатлон
Российские биатлонистки заняли 11-е место в эстафете на Кубке мира
Политика
Законопроект о ликвидации «антироссийских» партий отозван из Госдумы
Авторы изменений в закон о политических партиях — депутаты Госдумы из «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот — предлагали ввести финансовые и «репутационные» основания для ликвидации «антироссийских» партий.
Шоу-бизнес
Никас Сафронов может написать икону с ликом Началовой
Никас Сафронов рассказал, что получил заказ на икону с ликом Юлии Началовой.
Политика
Трамп прокомментировал начало слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трамп прокомментировал начало судебных слушаний по импичменту. Об этом сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Общество
В Псковскую область прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин
18 января в Псковскую область с рабочим визитом прибыл председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Здоровье
В Волгоградской области построят еще три площадки для санавиации
По данным областной администрации, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе могут быть построены еще три площадки для санитарного вертолета.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Политика
Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку
Гончарук объяснил, что написал заявление, чтобы заслужить и подтвердить доверие главы государства. Зеленский не принял отставку премьера.
Политика
Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Общество
Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX
Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Футбол
Экс-игрок «Реала» забил один из самых быстрых голов в истории футбола
Согласно Книге рекордов Гиннесса, самым быстрым голом в истории футбола считается мяч, забитый нападающим Навафом аль-Абедом в 2009 году в матче молодежных команд чемпионата Саудовской Аравии.