Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года

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Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
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Сбербанк определился со сроком ребрендинга своей экосистемы

РБК02:00

РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года

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Сбербанк в июне запустит ребрендинг компаний своей экосистемы

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