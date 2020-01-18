Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года

2 фото
Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Сбербанк определился со сроком ребрендинга своей экосистемы

РБК02:00

РБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года

Коммерсантъ03:12

Сбербанк в июне запустит ребрендинг компаний своей экосистемы

Forbes03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Религия

У православных россиян наступил крещенский сочельник

Интерфакс вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru вчера в 10:40
Политика

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Российская газета вчера в 21:55
Единоборства

Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед боем на UFC 246

На церемонии взвешивания за сутки до боя Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес — 170 фунтов, что равняется примерно 77, 1 килограмма.
Нева Спорт вчера в 14:53
Экономика

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Известия 01:11
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Известия 00:27
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru 16 января в 18:39
Гаджеты

Аналитики пояснили, как дефицит процессоров поможет Intel зарабатывать больше

Источник изображения: Intel По мнению авторов прогноза, в четвёртом квартале Intel могла заработать больше, чем ожидалось изначально.
3DNews 02:11
Политика

Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку

Гончарук объяснил, что написал заявление, чтобы заслужить и подтвердить доверие главы государства. Зеленский не принял отставку премьера.
РБК 03:21
Политика

Министр цифрового развития уйдет в отставку

Премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января, после послания президента Федеральному собранию.
РБК вчера в 13:08
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Блокнот Ростов-на-Дону 16 января в 03:01
Шоу-бизнес

Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности

Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
ФАН 03:06
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Технологии

Google избавила пользователей Android от оповещений

Компания Google создала новый способ обновления на смартфонах с операционной системы Android.
Профиль вчера в 02:20
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру 16 января в 05:50
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом

Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Газета Metro вчера в 12:29
Общество

Таможня ФРГ может оставить выставку в Берлине без сыра Олега Сироты

Неповоротливость немецких чиновников и несовершенство законодательства ФРГ поставили под угрозу срыва дегустацию сыра Олега Сироты на выставке в Берлине.
Ридус 16 января в 16:04
Армия и оружие

В Ростовской области завершено формирование 150-й мотострелковой дивизии ЮВО

В ходе церемонии был открыт военный городок первого дислоцированного в Ростове-на-Дону воинского формирования - мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.
ТАСС 03:27
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов отдыхают на Мальдивах за 1,5 млн рублей за сутки

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов отправились отдыхать на Мальдивы, где снять коттедж стоит полтора миллиона рублей за сутки.
Gazeta.SPb вчера в 16:43
Автоспорт

Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли

Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» — Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова — с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.
Известия 03:10
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

REGNUM вчера в 18:53
Происшествия

По делу «бога Кузи» арестована заслуженная артистка

Красная весна вчера в 10:37
Кино

Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда

News.ru 16 января в 10:36
Армия и оружие

Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии

Газета.Ru вчера в 14:20
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Кино

Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat

Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Игромания.ру 01:38
Политика

Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Газета.Ru вчера в 08:01
Происшествия

В ДТП на Ямале погибли три человека

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
ТАСС 02:00
Происшествия

Устроившего стрельбу в суде Новокузнецка арестовали на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка заключил под стражу мужчину, который 16 января пришел в здание районного мирового суда с ружьем и несколько раз выстрелил в судебного пристава и женщину-свидетеля, в результате чего пристав скончался.
ТАСС 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное