Экономика
КоммерсантъРБК: Сбербанк начнет ребрендинг своей экосистемы летом 2020 года
Сбербанк начнет переводить большинство компаний, входящих в экосистему SberX, на единый бренд в июне 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на близкие к банку источники.
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Религия
У православных россиян наступил крещенский сочельник
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Политика
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заверил, что США не стоит рассчитывать на изменение внешней политики России после перестановок в российском правительстве.
Единоборства
Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед боем на UFC 246
На церемонии взвешивания за сутки до боя Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес — 170 фунтов, что равняется примерно 77, 1 килограмма.
Экономика
В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Гаджеты
Аналитики пояснили, как дефицит процессоров поможет Intel зарабатывать больше
Источник изображения: Intel По мнению авторов прогноза, в четвёртом квартале Intel могла заработать больше, чем ожидалось изначально.
Политика
Гончарук отреагировал на отказ Зеленского поддержать его отставку
Гончарук объяснил, что написал заявление, чтобы заслужить и подтвердить доверие главы государства. Зеленский не принял отставку премьера.
Политика
Министр цифрового развития уйдет в отставку
Премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства 15 января, после послания президента Федеральному собранию.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Новый сезон сериала «Сваты» может выйти уже в 2021 году. Об этом рассказал актер Федор Добронравов.
Шоу-бизнес
Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности
Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Технологии
Google избавила пользователей Android от оповещений
Компания Google создала новый способ обновления на смартфонах с операционной системы Android.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
Общество
Таможня ФРГ может оставить выставку в Берлине без сыра Олега Сироты
Неповоротливость немецких чиновников и несовершенство законодательства ФРГ поставили под угрозу срыва дегустацию сыра Олега Сироты на выставке в Берлине.
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование 150-й мотострелковой дивизии ЮВО
В ходе церемонии был открыт военный городок первого дислоцированного в Ростове-на-Дону воинского формирования - мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов отдыхают на Мальдивах за 1,5 млн рублей за сутки
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов отправились отдыхать на Мальдивы, где снять коттедж стоит полтора миллиона рублей за сутки.
Автоспорт
Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли
Президент России Владимир Путин поздравил команду «КамАЗ-Мастер» — Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова — с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Происшествия
По делу «бога Кузи» арестована заслуженная артистка
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Кино
Warner Bros. работает над анимационным фильмом по Mortal Kombat
Кинокомпания Warner Bros. работает над анимационным фильмом Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge по одноимённой серии файтингов.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли три человека
Три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе Сургут - Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Происшествия
Устроившего стрельбу в суде Новокузнецка арестовали на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка заключил под стражу мужчину, который 16 января пришел в здание районного мирового суда с ружьем и несколько раз выстрелил в судебного пристава и женщину-свидетеля, в результате чего пристав скончался.