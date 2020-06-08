Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров. По словам собеседника издания, доля Мамута в Rambler Group может снизиться с 46,5% до 40%.

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

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