Общество

ТАССТАССРБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

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Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров. По словам собеседника издания, доля Мамута в Rambler Group может снизиться с 46,5% до 40%.
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