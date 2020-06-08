Сбербанк начал переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, рассказали РБК три источника, близкие к сторонам переговоров.

с чего всё началось

Сбербанк хочет увеличить долю в Rambler Group, чтобы получить полный контроль над компанией. Представители банка уже начали переговоры с Александром Мамутом, чтобы снизить его долю в компании с 46,5% до 40%.

Сбербанк планирует увеличить свою долю в Rambler Group

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