Общество

Pravda.RuPravda.RuСбербанк планирует увеличить свою долю в Rambler Group

Сбербанк хочет увеличить долю в Rambler Group, чтобы получить полный контроль над компанией. Представители банка уже начали переговоры с Александром Мамутом, чтобы снизить его долю в компании с 46,5% до 40%.
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с чего всё началось

Сбербанк решил увеличить долю в Rambler Group

Сбербанк начал переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, рассказали РБК три источника, близкие к сторонам переговоров.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Сбербанк начал переговоры с Мамутом о снижении его доли в Rambler

Forbes03:19

Сбербанк может увеличить долю в Rambler Group

Коммерсантъвчера в 19:07

Сбербанк задумался об увеличении доли в Rambler Group

Компания00:55

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:12

РБК узнал о планах Сбербанка купить у Мамута 6,5% Rambler

Ведомостивчера в 19:37

«Сбербанк» ведет переговоры об увеличении доли в компании Rambler Group

Эхо Москвы03:05

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

ТАССвчера в 18:42
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:51, Ашберн
Происшествия

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Коммерсантъ 16:16
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Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия 06:22
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Общество

В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом

В Москве скончался ещё 51 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев в столице достигло 2970.
RT на русском 01:19
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Общество

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
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Происшествия

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице

Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Происшествия

В Дагестане возбудили дела за фейки о вертолетах с коронавирусом

В Дагестане возбудили три уголовных дела за фейки о коронавирусе.
BFM.ru 13:20
29
Общество

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

Президент Владимир Путин подписал закон о поддержке предпринимателей и граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Профиль 09:29
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Общество

Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки

25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
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Футбол

Без Роналду. Сульшер выбрал сильнейшего бывшего одноклубника

Выберу Кина, но пускай Скоулз подкрадется с черного хода, чтобы их было двое, - добавил Сульшер.
Евро-футбол.ру 05:44
Шоу-бизнес

Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце

В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
Вокруг ТВ 13:24
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Общество

Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
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Общество

В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17

Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
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Общество

В Госдуме прокомментировали законопроект о почасовой оплате труда

Российский политик, депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов объяснил, как возникла идея законопроекта о введении минимального почасового размера оплаты труда.
Pravda.Ru 13:39
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Общество

Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом

В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
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Общество

В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим

До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.
ТАСС 14:54
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Политика

Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе

Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Общество

Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение

Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
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Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
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Политика

Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы

Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
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Происшествия

На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти

На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
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Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
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Общество

В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США

REGNUM 16:32
Кино

Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате

Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН 13:47
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Здоровье

У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус

Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
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Энергетика

«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России

Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
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Музыка

Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен

Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен.
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Эрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в США

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов могут иметь отношение к организации беспорядков в США, передает РИА "Новости".
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Туристическая отрасль России заработает с 1 июля

Туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает с 1 июля.
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Здоровье

Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде

Kazanfirst.ru вчера в 03:00
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Общество

Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей

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