Общество
Pravda.RuСбербанк планирует увеличить свою долю в Rambler Group
Сбербанк хочет увеличить долю в Rambler Group, чтобы получить полный контроль над компанией. Представители банка уже начали переговоры с Александром Мамутом, чтобы снизить его долю в компании с 46,5% до 40%.
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Сбербанк начал переговоры с Александром Мамутом о снижении его доли в Rambler Group, рассказали РБК три источника, близкие к сторонам переговоров.РБКвчера в 17:00
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Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Коммерсантъ 16:16
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В Москве скончался ещё 51 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев в столице достигло 2970.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
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Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
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Происшествия
В Дагестане возбудили дела за фейки о вертолетах с коронавирусом
В Дагестане возбудили три уголовных дела за фейки о коронавирусе.
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Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
Президент Владимир Путин подписал закон о поддержке предпринимателей и граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Профиль 09:29
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Выберу Кина, но пускай Скоулз подкрадется с черного хода, чтобы их было двое, - добавил Сульшер.
Евро-футбол.ру 05:44
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В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
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"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
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В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
Слушания по делу MH17 возобновились в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости 12:56
Общество
В Госдуме прокомментировали законопроект о почасовой оплате труда
Российский политик, депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов объяснил, как возникла идея законопроекта о введении минимального почасового размера оплаты труда.
Pravda.Ru 13:39
Общество
Глава ВОЗ предупредил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
В мире продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
Известия 15:22
Общество
В Саратовской области с 11 июня отменяется пропускной режим
До 21 июня, помимо масочного режима, сохраняется режим самоизоляции для граждан группы риска, под запретом остается работа ресторанов, кафе, физкультурных и культурных учреждений, а также массовые мероприятия.
ТАСС 14:54
Политика
Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе
Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Общество
Стали известны страны, с которыми Россия откроет авиасообщение
Ассоциация туроператоров России назвала восемь стран СНГ, с которыми с 15 июля откроется авиасообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса.
DixiNews 03:13
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН 13:47
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «Русхимальянс».
РБК 14:26
Музыка
Юрий Лоза предсказал Киркорову потерю песен
Российский исполнитель Юрий Лоза в ответ на высказывание Киркорова пообещал тому скорую потерю песен.
Территория новостей 12:11
Политика
Эрдоган обвинил курдов в причастности к беспорядкам в США
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Рабочая партия Курдистана и силы самообороны сирийских курдов могут иметь отношение к организации беспорядков в США, передает РИА "Новости".
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Туристическая отрасль России заработает с 1 июля
Туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает с 1 июля.
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Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде
Kazanfirst.ru вчера в 03:00
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ 13:11