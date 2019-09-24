Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров о создании сервиса. Банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к проекту, говорит один из собеседников.

с чего всё началось

Сбербанк начнет продавать новые и поддержанные автомобили через новый маркетплейс, сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Проект разрабатывается по аналогии с сервисом банка «ДомКлик», где можно купить недвижимость и оформить ипотеку онлайн.

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