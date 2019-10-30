Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на Вьетнам с требованием вернуть потраченные на создание ТЭС «Лонг-Фу-1» $250 млн, сообщил РБК со ссылкой на два источника.
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Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

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РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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