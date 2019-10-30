Экономика
КоммерсантъРБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на Вьетнам с требованием вернуть потраченные на создание ТЭС «Лонг-Фу-1» $250 млн, сообщил РБК со ссылкой на два источника.
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Транспорт
В Воронеже водители-частники саботировали работу маршрутов №6 и №15
Утром в среду, 30 октября, жители Воронеже, привыкшие пользоваться услугами автобусов №6 и №15, были неприятно увеличением интервала движения на данных маршрутах.
Обозреватель Врн 02:48
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На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета
Расходы предусмотрены в проекте бюджета на 2020−2022 годы. В частности, 10 млрд рублей планируется выделить уже в 2020 году.
REGNUM вчера в 02:25
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В Киеве подсчитали стоимость восстановления Донбасса
В Киеве подсчитали, что восстановление Донбасса после военных действий обойдется в 372 млн евро.
URA.Ru вчера в 22:24
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В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
Российская газета 02:46
Происшествия
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
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Технологии
Сигнал ГЛОНАСС сертифицируют и дадут гарантию на точность
В настоящее время точность определения местоположения пользователя по сигналам ГЛОНАСС, пояснил Карутин, без использования систем повышения точности, составляет около 9 метров, что в 2-3 раза хуже, чем у зарубежных систем.
РИА Новости 02:10
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
РИА Новости вчера в 09:36
Технологии
Российские ученые разработали одноразовую посуду из крахмала
Российским химикам удалось разработать и создать биоразлагаемый пластический материал из зернового и картофельного крахмала.
Infonex.ru 28 октября в 10:51
Происшествия
В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником
Российская газета 02:32
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NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой ReShade
Игромания.ру вчера в 17:16
Политика
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
РБК вчера в 17:14
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», — говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Общество
Какие перемены ждут в ноябре каждого знака зодиака
Многим близнецам ноябрь сулит новые знакомства.
Альметьевск РТВ 28 октября в 12:01
Армия и оружие
В Турции опровергли сообщения о планах закупки Су-35
Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35. Об этом сообщает портал Haberler.
РИА Новости вчера в 21:01
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Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Хоккей
Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ, Свечников — второй
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
REGNUM 02:49
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Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
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В Москве в районе Лефортово загорелся автобус
В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
РБК 02:55
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Теннис
Медведев не смог выиграть ни одного матча на «Мастерсе» в Париже
В мужской турнирной сетке Парижа не осталось ни одного россиянина.
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Х. Ларссон: в переходе Джордана в «Спартак» деньги сыграли роль
В случае с сыном деньги «Спартака» сыграли роль. Но это не единственный повод, почему Джордан играет в РПЛ.
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В Красноярском крае произошёл крупный пожар в коровнике
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Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Lenta.ru 01:59
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Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы
Сербы обратили внимание УЕФА на матч Лиги Европы в Киеве между "Динамо" и "Копенгагеном" (1:1) 24 октября, в ходе которого ультрас украинского клуба пели песни оскорбительного содержания про президента России Владимира Путина и "Ubij Srbina" ("Убить серба". - прим. ред.).
ИА Новороссия 01:32
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В аварии с бензовозом под Кингисеппом пострадали три человека
Как рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 29 октября около 22:40 на 245-м километра автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Крополье 51-летний мужчина за рулём Toyota Land Cruiser Prado врезался в бензовоз с 39-летним водителем.
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Samsung представила концепт нового складного смартфона Galaxy Fold 2
Samsung представила концепт нового складного смартфона, показав первые рендерные изображения Galaxy Fold 2. Выход первой модели в линейке оказался неудачным.
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Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru вчера в 05:32