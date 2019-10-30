Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в суд на Вьетнам с требованием вернуть потраченные на создание ТЭС «Лонг-Фу-1» $250 млн, сообщил РБК со ссылкой на два источника.

РБК: «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

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