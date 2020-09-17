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Газета.Ru
Газета.Ru

РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

В 2021 году на поддержку СМИ из федерального бюджета могут быть выделены около 102,8 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и пояснительную записку к проекту закона "О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов".В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

Непосредственно Роспечать из заявленных 102,8 млрд руб. распределит СМИ 97,4 млрд руб. В действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд руб.
РБК00:30
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские власти вновь раздадут миллиарды государственным СМИ

Lenta.ru07:47
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

РБК00:30
Эхо Москвы

Проект закона: Несмотря на кризис, правительство решило не снижать объемы поддержки государственных СМИ

Эхо Москвы06:32
Московский Комсомолец

РБК: В 2021 году российские СМИ могут получить 102,8 миллиарда

Московский Комсомолец03:35
ТАСС

РБК: на поддержку СМИ из бюджета РФ в 2021 году могут выделить почти 102,8 млрд рублей

ТАСС03:21
Коммерсантъ

Правительство не будет сокращать расходы на поддержку СМИ в 2021 году

Коммерсантъ01:30
Газета.Ru

РБК: господдержка СМИ в 2021 году останется на прежнем уровне

Газета.Ru05:38

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Газета.Ru03:57
3,4K

В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача Польше российских авиадиспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году является невозможной.
В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров
RT на русском07:23
2,4K

Кирьяков: не уверен, что «Динамо» спокойно пройдет «Локомотив»

Московское "Динамо" играет с перепадами, поэтому существует определенная тревога за результат в матче с грузинским "Локомотивом" в квалификационном раунде футбольной Лиги Европы, заявил РИА Новости экс-форвард сборных СССР, СНГ, России и "Динамо" Сергей Кирьяков.
РИА Новости06:33

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Подчеркиваем, что Европарламент в соответствии с позицией Европейского совета отвергает результаты так называемых президентских выборов в Белоруссии от 9 августа, учитывая, что они прошли с вопиющими нарушениями всех международно признанных норм, не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии", - говорится в документе.
РИА Новости07:13
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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В Кремле считают бесполезным фиксировать даты «нормандского саммита»

Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского, что саммит может состояться после второй встречи советников, Песков сказал: "Мы бы сейчас не стали фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно".
Российская газета06:55
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