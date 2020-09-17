РБК: В 2021 году российские СМИ могут получить 102,8 миллиарда
По данным РБК, в 2021 году Расходы бюджета России на поддержку СМИ могут составит почти 102,8 миллиарда рублей. При этом в 2020 году СМИ получили 101,2 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии
Российский офис Dentsu Aegis Network в сентябре представил свой прогноз: при оптимистическом сценарии без повторного локдауна затраты на рекламу в этом году снизятся почти на 11%, но в 2021-м вновь вырастут на 9%.
РБК00:30
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