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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

РБК: В 2021 году российские СМИ могут получить 102,8 миллиарда

По данным РБК, в 2021 году Расходы бюджета России на поддержку СМИ могут составит почти 102,8 миллиарда рублей. При этом в 2020 году СМИ получили 101,2 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

Российский офис Dentsu Aegis Network в сентябре представил свой прогноз: при оптимистическом сценарии без повторного локдауна затраты на рекламу в этом году снизятся почти на 11%, но в 2021-м вновь вырастут на 9%.
РБК00:30
Подробнее о событии
ГЛАС.RU

Правительство РФ не будет сокращать расходы на поддержку СМИ в условиях пандемии

ГЛАС.RU03:44
Московский Комсомолец

РБК: В 2021 году российские СМИ могут получить 102,8 миллиарда

Московский Комсомолец03:35
Коммерсантъ

Правительство не будет сокращать расходы на поддержку СМИ в 2021 году

Коммерсантъ01:30
Эхо Москвы

Минфин, по данным РБК, отказался от идеи сократить поддержку государственных СМИ на 40%

Эхо Москвы03:03
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

РБК00:30

В Германии футбольный матч прошел со счетом 37:0 из-за коронавируса

В Германии матч между футбольными клубами «Рипдорф / Мольцен II» и «Холденштедт» закончился со счетом 37:0. Рипдорфцы соблюдали безопасную дистанцию от соперников - накануне стало известно, что игроки «Холденштедта» контактировали с зараженным коронавирусом.
В Германии футбольный матч прошел со счетом 37:0 из-за коронавируса
Anews03:33

Глава поселка в Югре незаконно выделила квартиры 17 жителям

Как уточняется на сайте ведомства, руководитель городского поселения Белый Яр Сургутского района с октября 2019 года по июнь 2020-го выделила муниципальные квартиры на условиях служебного найма 17 жителям, которые не имели права на улучшение жилищных условий и не участвовали в районной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Сургутского района".
РИА Новости00:41
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Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъвчера в 14:11
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Лукашенко уволил посла в Латвии и лишил статуса двух дипломатов

Еще одним указом глава государства освободил Василия Марковича от должности чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвийской Республике и лишил его дипломатического ранга за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера в среду, 16 сентября.
Известиявчера в 16:19
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Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
РИА Новости03:07
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Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РИА Новости03:29
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