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РБК
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

У всех каналов второго мультиплекса равная потребность в господдержке, и размер субсидий 1,1 млрд руб. [как у "Спаса" в 2020 году] представляется обоснованным, отметил представитель "Газпром-Медиа" (управляет, в частности, входящими во второй мультиплекс ТНТ, ТВ3 и "Пятницей").В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

Непосредственно Роспечать из заявленных 102,8 млрд руб. распределит СМИ 97,4 млрд руб. В действующем сейчас бюджете субсидии СМИ в 2021 году были определены в размере 73,8 млрд руб.
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Минфин в 2021 году хочет увеличить поддержку государственных СМИ на 40%

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Власти отказались от снижения господдержки СМИ на фоне пандемии

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Эхо Москвы

Минфин, по данным РБК, отказался от идеи сократить поддержку государственных СМИ на 40%

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Власти решили поддержать государственные СМИ почти на 103 млрд рублей

Росбалт05:10

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