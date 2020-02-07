Экономика
Lenta.ruМишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи
Герасименко уточнила, что компания не имеет право раскрывать конфиденциальную информацию, однако, понимая общественную важность этого вопроса, запросила согласие на разглашение данных о доходах у членов семьи Мишустина.
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с чего всё началось
Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.РБКвчера в 16:01
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