Экономика

Lenta.ruLenta.ruМишустин разрешил раскрыть доходы своей семьи

Герасименко уточнила, что компания не имеет право раскрывать конфиденциальную информацию, однако, понимая общественную важность этого вопроса, запросила согласие на разглашение данных о доходах у членов семьи Мишустина.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
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