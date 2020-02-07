Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
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с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК06 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК07 февраля в 02:55

Обнародование доходов Мишустина достигает сразу трех целей

REGNUM07 февраля в 07:25

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru07 февраля в 06:56

Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия07 февраля в 10:24

Мишустину дали характеристику

Lenta.ru06 февраля в 19:45

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости06 февраля в 18:34

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАСС06 февраля в 17:17
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Политика

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Газета.Ru 07 февраля в 02:21
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Коронавирус обнаружен у украинца на судне Diamond Princess

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Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
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Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково

Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург пассажирский самолет авиакомпании «Победа» вынужденно вернулся в аэропорт Пулково.
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Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

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Паралимпийская сборная команда Австрии по горнолыжному спорту прилетела на Сахалин для участия в этапе Кубка мира по Всемирному Паралимпийскому горнолыжному спорту "Сахалин 2020".
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Хоккей

Илья Ковальчук подарил гол на день рождения своему сыну

Значит, всё было здорово, - сказал после матча Ковальчук, который посвятил этот гол Филиппу Ковальчуку.
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Ямал и Москва лидируют в России по доступности бензина – исследование

Для оценки доступности автомобильного топлива по заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили рейтинг регионов по доступности бензина для населения.
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Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
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В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
REGNUM 07:09
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
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ТК Звезда 04:22
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
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Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид

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Комета Розетта меняла цвет по мере приближения к Солнцу

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Переносчиками коронавируса назвали панголинов

Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
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«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти

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«Джокер» номинировали на «Золотую малину»

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Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
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Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»

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Пуск ракеты Antares отменен за 2 минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares был отменен за две минуты до предполагаемого старта. Об этом сообщается в эфире NASA TV.
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Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
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В Sohu: Су-35 ВКС РФ блокировали вхождение F-16 ВВС Турции в сирийское воздушное пространство

Из материала: Российские Су-35С фактически заблокировали вхождение турецких F-16 в сирийское воздушное пространство, не пустив их через воздушную границу.
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