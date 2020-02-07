Экономика

Газета.RuГазета.RuРБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG. Она добавила, что доход Мишустиной за период с 2010 по 2013 годы составил $11,55 млн.
Читать в источнике
Комментировать1380
с чего всё началось

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Документ подписан управляющим партнером группы Полиной Герасименко. UFG запросила у членов семьи Михаила Мишустина согласие на разглашение информации и получила его, уточнила она. По просьбе UFG письмо публикуется полностью.
РБК06 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Открытие премьера: почему UFG обнародовала информацию о доходах Мишустина

Известия07 февраля в 10:24

Доходы траста Мишустина от инвесткомпании UFG составили $33,5 млн за пять лет

Коммерсантъ06 февраля в 18:49

Управляющий партнер UFG раскрыла доходы семьи Мишустина. Что важно знать

РБК07 февраля в 02:55

О доходах Мишустина рассказали в UFG

Газета.Ru07 февраля в 06:56

Мишустину дали характеристику

Lenta.ru06 февраля в 19:45

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Ведомости06 февраля в 18:34

РБК: Мишустин заработал в UFG за 2009 год около 79 млн рублей

ТАСС06 февраля в 17:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:33, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье произошла массовая драка около кафе

ТАСС 13:01
Экономика

ЦБ хочет дать право санируемым банкам оздоравливать других

Центробанк хочет допустить ранее санированные банки или те, кто еще проходит процедуру финансового оздоровления через его Фонд консолидации банковского сектора (УК ФКБС), к оздоровлению других участников рынка.
Ведомости 16:14
Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Известия 15:00
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
РИА Новости 09:04
Общество

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия вчера в 16:18
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском 17:10
Футбол

«Локомотив» по пенальти переиграл «Ростов» на турнире в Катаре

Московский "Локомотив" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ростов" в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре.
Газета.Ru 12:07
Футбол

Смолов показал фото из раздевалки «Сельты» после победы над «Севильей»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов после победы над "Севильей" выложил в своем Instagram-аккаунте групповое фото с игроками клуба из Виго.
РИА Новости 15:23
Общество

У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

РИА Новости 14:04
Политика

Лавров рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый СНВ

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» рассказал, какие типы оружия Россия готова включить в новый договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ).
RT на русском 16:56
Экономика

Банки и налоговая служба станут тщательно следить за доходами россиян

Под подозрение попадают все регулярные переводы.
ВашГород.ру 12:05
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 15:29
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 13:10
Происшествия

В Городце 10-летний мальчик погиб, влетев на тюбинге под машину

10-летний мальчик погиб в результате катания на «ватрушке» в Городце Нижегородской области 9 февраля.
ННТВ 09:42
Политика

Лавров: Россия разрешит вернуть украинского посла в Москву

МИД РФ поддержит взаимное возвращение послов России и Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 9 февраля.
Красная весна 17:24
Армия и оружие

США развернули ядерное оружие малой мощности для сдерживания России

Пентагон развернул ядерное оружие малой мощности подводного базирования, чтобы «послать ясный сигнал» своим вероятным противникам вроде России, заявил заместитель министра обороны США Джон Руд 9 февраля, сообщает The Washington Times.
Красная весна 11:51
Футбол

Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА

Петербургский "Зенит" переиграл московский ЦСКА в товарищеском матче.
Газета.Ru 08:55
Футбол

Рэмси может покинуть «Ювентус» предстоящим летом

Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Рэмси может сменить клуб предстоящим летом.
Чемпионат 02:49
Здоровье

После закрытия границы с Китаем на Дальнем Востоке выросли цены на маски, овощи и фрукты

На этой неделе ситуация рассматривалась в Госдуме, в том числе там обсуждали и рост цен на овощи и фрукты на Дальнем Востоке.
Первый канал 13:18
Гаджеты

Камерофон Huawei Mate 30 Pro подешевел перед анонсом Huawei P40

Китайская компания Huawei существенно снизила стоимость нового смартфона Huawei P30.
Rusargument 07 февраля в 00:20
Общество

Ученые определили сроки пика распространения коронавируса

Специалисты считают, что коронавирус достигнет своего пика во второй половине февраля.
Газета.Ru 08:17
Шоу-бизнес

Адвокат Успенской сообщил об отвратительном состоянии певицы

Адвокат исполнительницы шансона Любови Успенской Александр Бенхин в эфире шоу «Звезды сошлись» рассказал об отвратительном состоянии певицы после ее скандала с дочерью, передает teleprogramma.ru.
Слово и Дело 08:52
Экономика

Путин велел чиновникам «выстрелить себе в ногу»

Опять смотрим отчет Счетной палаты об оценке стратегических планов федеральных ведомств на 2019–2024 годы (еще медведевского правительства).
Московский Комсомолец 09:41
Технологии

Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер

Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
Народные новости 09:23
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

REGNUM 07:50
Армия и оружие

Сирийские военные освободили в Идлибе 18 городов и деревень

Вооруженные силы Сирии освободили от террористов за прошедшие сутки еще 18 деревень и городов, об этом 8 февраля сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 02:48
Футбол

Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

Вести.Ru 16:52
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Единоборства

Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса

Газета.Ru 08:24
Политика

Минобороны опубликовало фотографии освободивших Европу советских полководцев

ТАСС 16:08
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное